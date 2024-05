Evo acusa al Gobierno de presionar al TSE para quedarse con el MAS

Según la exautoridad, hace un par de semanas le enviaron un audio de una reunión del 17 de enero de este año, en la Casa Grande del Pueblo, entre autoridades gubernamentales.

Fuente: ANF

El expresidente y aún jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó este domingo al Gobierno de presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular el congreso de Lauca Ñ, además de intentar quedarse con la dirección nacional del instrumento político con ayuda de un fallo judicial.

Durante su programa dominical, el exmandatario presentó la transcripción de un audio donde presuntamente se escucha la voz del procurador general del Estado, César Siles, en una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad arcista.

“Reconocen que están consolidando a organizaciones sociales ilegítimas para quitarnos la dirección nacional del MAS-IPSP, eso están reconociendo. El documento dice: ‘en la práctica nosotros tenemos claro esta convocatoria al congreso’, además hablan del amparo constitucional que presentaron el 11 de diciembre del año pasado”, afirmó el exmandatario.

Según la exautoridad, hace un par de semanas le enviaron un audio de una reunión del 17 de enero de este año, en la Casa Grande del Pueblo, entre el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, el Procurador General del Estado y los dirigentes del Pacto de Unidad en el que hace referencia a las acciones que se deben seguir para quedarse con la dirección del MAS.

El exmandatario dio lectura a la primera parte de la transcripción de la conversación, donde presuntamente el procurador señala que, con el apoyo externo, sin especificar de quien, se debe consolidar a las organizaciones sociales y, posteriormente, hacerse de la dirección del partido azul.

“Nosotros, como procurador, particularmente con el apoyo externo, hemos visto que la mejor estrategia para conseguir, para tener consolidada a las organizaciones matrices y tener a la dirección nacional de nuestro lado eso es el ataque, porque si seguimos esperando como hasta ahora hemos esperado para reaccionar, esto nunca va a terminar”, leyó.

De acuerdo con el exmandatario, en otra parte de la reunión Siles señala que el primer paso que se dio es la anulación del congreso del MAS en Lauca Ñ, supuestamente forzando a una sala constitucional y al Órgano Electoral.

“Estoy leyendo una de las partes del documento, en el Gobierno se planificó, primero, anular el congreso forzando al Tribunal y a la Sala Constitucional y ya lo lograron, seguramente la sala plena del Tribunal Supremo Electoral les remueve la conciencia. Otra parte dice: ‘Lo más importante es que el Tribunal Supremo Electoral conmine a convocar un nuevo congreso, que pueda ser convocado por las tres organizaciones matrices que han sido reconocidas’”, afirmó.

A la vez, en dicha reunión se reconoce que el Órgano Electoral y la sala constitucional que admitió el amparo constitucional que presentaron los dirigentes arcistas están desgastados. Consideran que es necesario esperar un tiempo para que se emita una nueva resolución judicial.

“Más abajo comentan que informaron al presidente, luego César dice: ‘ese sería para mí el primer paso, convocar al congreso para mayo. El ministro Lima dice que eso está bien, porque le he comentado esto al ministro y dice que mantendremos en espera porque el Tribunal Constitucional va a cumplir los cuatro amparos en Sucre, va a emitir una medida cautelar o una resolución’. Eso quiere decir que ya está charlado con los autoprorrogados”, manifestó.

Con relación a la petición que realizó el presidente Luis Arce la semana pasada, donde exhortó a Morales a “reflexionar” y reunirse con los arcistas para convocar a un congreso de unidad, el expresidente consideró que Arce lo hizo porque sabe que el Órgano Electoral no reconocerá ese encuentro debido al incumplimiento de requisito.

“¿Por qué ha planteado eso a una semana de que se ha desarrollado el congreso? será porque el Tribunal Supremo Electoral no va a reconocer el congreso, no lo puede hacer porque sería un suicidio de la sala plena. Yo me imagino que su delegado chapaco (Gustavo Ávila) tal vez le ha dicho que el Órgano Electoral no iba a reconocer el congreso y por eso dijo y pidió que reflexionemos y convoquemos a un congreso”, añadió.

/EUA/nvg/

Fuente: ANF