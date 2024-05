Evo dice que indemnización es una estrategia jurídica para demandar a vocales por su inhabilitación

El expresidente Evo Morales

Fuente: ANF

“El equipo de abogados presentó la demanda penal, pero hasta ahora no admiten. Por estrategia jurídica el equipo presentó tal como está en la sentencia constitucional el tema civil, con esa prueba exigir que admitan la demanda penal a los que me inhabilitaron. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero por estrategia habían apelado que se indemnice, No comparto”, sostuvo Morales en su programa en radio Kawsachun Coca.

La pasada semana mediante un autoconstitucional la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha pedido a Morales que fundamente cuatro incisos respecto la acreditación de la indemnización. Tiene un término de prueba de 10 días.

“Solicitamos respetuosamente se proceda a la calificación y consecuente indemnización económica a favor de Juan Evo Morales Ayma por un total de Bs 1.912.933,59 por concepto de lucro cesante y daño emergente a ser pagado por el Tribunal Supremo Electoral”, dice la demanda presentada por el abogado de Morales, Wilfredo Chávez.

El expresidente negó que la demanda haya sido por un resarcimiento económico, “tergiversan para decir que somos platistas”. Explicó que un amparo constitucional le concedió la tutela mediante la cual probaron que su inhabilitación había sido ilegal e inconstitucional, aunque para eso las elecciones ya se habían realizado.

“El TCP decide la calificación de daño y consecuencia del 7 de marzo de 2021. Nunca hemos pedido plata, sino que se demuestre que es inconstitucional y hemos demostrado (…). Recién en marzo de 2021 difundieron a favor nuestro”, afirmó Morales.

Rememoró que el 17 de marzo de 2022 en su Twitter dijo “Iniciaremos todas las acciones legales quién dio la orden para inhabilitarme por memoria verdad y justicia, el pueblo tiene derecho a saber, no tenemos intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”.

Incluso señaló que el ministro de Justicia, Iván Lima, un día después, el 18 de marzo, calificó su posición como un “acto de grandeza de Morales la renuncia a la indemnización”; además porque el fallo es inapelable y deja en claro el derecho político de ser candidato.

“Hay que sentar precedente para que nunca más ocurra eso, tiene que juzgarse pues a los cinco miembros del TSE que me inhabilitaron”, afirmó.

Morales también lanzó una oferta electoral si es que es electo presidente en 2025, dijo que los expresidentes y exvicepresidentes seguirán recibiendo una renta, pero de dos salarios mínimos.

“De los expresidentes (Jorge) Tuto (Quiroga), (Carlos) Mesa, y otros nunca ganaron las elecciones, fueron presidentes por sucesión. Jaime Paz Zamora ocupó el tercer lugar, y dijo empate técnico”, afirmó. Añadió que solo los presidentes electos deberían recibir una renta, pero que “no se discriminará”, todos recibirán, pero -insistió- solo de dos salarios mínimos.

