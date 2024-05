Evo Morales afirma que será candidato porque así lo decidieron los sectores sociales

El exmandatario nuevamente atacó a la actual gestión de ser funcional a los intereses del gobierno estadounidense

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, estuvo el fin de semana en la población de Turco, provincia Sajama del departamento de Oruro, para reunirse con los pobladores y representantes de los sectores productivos de esa región, en el marco de una serie de visitas que hace a diferentes regiones para ganar apoyo a su candidatura a la presidencia del Estado en las elecciones de 2025.

Morales aseguró que son las fuerzas sociales las que le convencieron para repostular a un nuevo mandato el próximo año y que, por ello, es el blanco de los ataques de los grupos afines a Luis Arce que buscan apropiarse de ese instrumento político y proscribirlo como candidatos; sin embargo, el respaldo que recibe en los diferentes departamentos hace que su aspiración presidencia retome más fuerza.

“Quiero decirlo de manera muy sincera, ya me hicieron querer como candidato, ya quiero ir como candidato. Enero, febrero del 2023 han venido varias delegaciones a Villa Tunari y qué me dijeron: Evo, por segunda vez tienes que salvar a Bolivia, a mí me ha sorprendido y no me estoy inventando; va pasando el tiempo y se va dando eso, casi obligado, no es Evo, es la unidad del pueblo, es el voto del pueblo, Evo solito qué va a hacer, nuestro instrumento político va a la cabeza del movimiento indígena seguir haciendo historia”, anunció.

El exmandatario reiteró que tiene una diferencia ideológica y programática con la actual gestión a la cual acusó de tener el mismo discurso que utilizó el gobierno estadounidense cuando ingresó a la arena política como candidato a la presidencia con la intención de satanizarlo ante el electorado de entonces, estrategia que para él utilizan también los actuales mandatarios y su gabinete de ministros.

“Los ministros qué dicen ahora, igual que los gringos. Lima: Morales está inhabilitado para ser candidato y ningún argumento va a cambiar la situación; Los Tiempos: Procurador asegura que Evo no tiene derecho a repostularse, pero inhabilitarlo compete al Tribunal Constitucional, pero reconoce que estoy habilitado. Montaño dice que Morales está inhabilitado y que no puede ir a primarias con Arce”, puntualizó basándose en publicaciones periodísticas.

Morales intensificó sus contactos con sectores sociales del país. Foto: RKC

Morales advirtió que los ataques de los ministros son funcionales a la intención de la administración estadounidense e hizo mención a una supuesta información sistematizada por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios (CEGM), que da cuenta de un nuevo plan de ese país para llevar adelante la recolonización de América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS – IPSP y crear un candidato “outsider” para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio.

“La encargada de negocios de Estados Unidos en días pasados qué dice: Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia, el tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar el capítulo. A partir de ahora nos vamos a involucrar más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores; por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia”, relató.

Para Morales los mensajes que emiten tanto Luis Arce como David Choquehuanca son confusos, porque llaman a abrirse a los sectores conservadores cuando en realidad hay un tema de fondo que impide que las clases empobrecidas tiendan puentes con la ‘derecha’, porque tienen diferencias sustanciales en la propuesta de una visión de país.

“Algunos mensajes del presidente y vicepresidente nos hacen confundir y vemos que tenemos diferencias de carácter ideológico. El vicepresidente dice que necesitamos alas para volar, izquierda y derecha; las luchas del mundo, ricos y pobres, no hay a medias. Lucho en el aniversario del MAS en marzo pasado qué dijo: no hay que tener miedo al pluralismo de ideas, en nuestro aniversario dijo que o tengan miedo a la derecha dentro del MAS – IPSP”, recordó.

En ese sentido, reiteró que la mejor forma de retomar la unidad en el MAS es que todos los actores internos se sometan a las elecciones primarias cerradas en las que los militantes elegirán quién será el candidato por el oficialismo y que si el primer mandatario vence, Morales hará campaña para que nuevamente sea presidente; pero, si ocurre lo contrario, retó a Arce a hacer campaña a su favor.