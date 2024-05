Evo Morales califica de preocupantes los decretos 4732 y 5143

El exmandatario dijo que estos siguen vigentes y en manos del TCP, a quienes se refirió como “autoprorrogados”

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente del Estado, Evo Morales calificó de preocupante la situación del derecho propietario con los decretos 4732 y 5143, de los cuales dijo que pese a la suspensión se encuentran en vigencia y solo a la espera de la aceptación del Tribunal Supremo Constitucional, por lo que “alertó” a la población a no confundirse y “creer que están abrogados”.

“Es muy preocupante, el tema de los dos Decretos Supremos. Solo quiero alertarlos acá que la lucha no está terminada, no es como algunos compañeros dicen, no está abrogado, está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional y hay que alertar nuevamente al pueblo boliviano que siguen vigentes esos dos Decretos Supremos” dijo Morales.

Respecto a la instancia en la que se encuentran los decretos luego de la suspensión comunicada el pasado viernes, el exmandatario aseguró “se ha enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional, a los autoprorrogados. Ahora nos damos cuenta para que los defiende el Lucho (Luis Arce Catacora) y el Gobierno. Si los autoprorrogados dicen es constitucional, se aplican los dos decretos”.

Y dijo que estas dos normativas van en contra de la constitución y explicó: “primero es totalmente inconstitucional que lo hemos demostrado algunos abogados, asambleístas, autoridades, dirigentes; segundo como (los ministerios de) presidencia y justicia van a ser como dueños de tu propiedad, hay que pedir permiso y tienen que autorizarte”.

Sobre los decretos

Respecto al Decreto Supremo 4732, Morales dijo “con ese decreto, si usted quiere vender su casa, tiene que sacar un certificado del Ministerio de Justicia. Si no tienes ese certificado del Ministerio de Justicia, no puedes vender tu casa. Y para sacar el certificado una serie de requisitos 18 requisitos. ¿Quién va a tramitar eso? ¿Quién va a caminar eso?”.

Según la Gaceta Oficial, esta normativa dice que “tiene por objeto establecer disposiciones destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades, de bienes inmuebles, en el marco de la Ley N° 453, de 4 de diciembre de 2013, General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores”.

Morales también se refirió al Decreto Supremo 5143 del cual dijo “ya se ha socializado. es como perder nuestra propiedad en 60 días. Tienes que sanear tu propiedad si no tiene derecho propietario, si no tiene título de propiedad. 60 días, dos meses. ¿Quién va a poder resolver eso?”

Fuente: Visión 360