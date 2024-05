Exportadores afirman que el 95% de su sector trae dólares a Bolivia 

El sector solicitó una “real liberación” de exportaciones, en la cual debería evaluarse la vigencia de siete decretos supremos, que actualmente regulan y limitan las exportaciones.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que se identificó entre 25 y 30 grandes exportadores que no están trayendo sus dólares a Bolivia, lo que ocasiona que siga habiendo problemas de liquidez con esa moneda. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, enfatizó que el 95% de su sector trae dólares a Bolivia y que desconocen a las empresas a las que se refieren.

“Aclarar que el 95% de los exportadores traemos nuestras divisas y lo vamos a seguir haciendo. Somos firmes y convencidos que nosotros tenemos que seguir apostando por el país y lo vamos a seguir haciendo”, enfatizó el empresario.

Lea también:

Ante la consulta de 25 a 30 grandes exportadores que no están trayendo los dólares al país, respondió que son una Cámara que representa al sector exportador, que aglutina a más de 3.000 empresas y desconocen a las que se hace referencia. No obstante, dijo que no se puede generalizar.

“Quiero declarar públicamente que el sector exportador siempre ha traído los dólares, desde hace más de 11 años sabemos que hemos tenido adversidades y el tipo de cambio siempre fue una preocupación, pero hemos ido saliendo adelante con otro tipo de mecanismos, siendo más productivos y es así que en los últimos años las exportaciones han ido creciendo y este año es nuestra intención coordinar con el Gobierno, para que podamos seguir mejorando las exportaciones, en ese línea valoramos el diálogo”, señaló Velasco.

Asimismo, indicó que en el encuentro con Montenegro le hicieron conocer a las autoridades la necesidad de avanzar hacia una “real liberación” de exportaciones, en la cual debería evaluarse la vigencia de los siete decretos supremos, que actualmente regulan y limitan las exportaciones.

Lea también:

Dijo que esta solicitud se da tomando en cuenta que existen empresas que manifestaron su interés en incursionar en la exportación de este tipo de productos regulados, pero al enfrentarse con la normativa regulatoria, encontraron dificultades que limitaron sus aspiraciones.

En el tema de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim), el sector celebró la asignación de un presupuesto adicional de 1.000 millones de bolivianos, para atender las solicitudes del sector exportador en el marco de este nuevo mecanismo, en el que anteriormente se tenía observaciones por la demora.

Con el fin de continuar con el diálogo, los exportadores propusieron al ministro Montenegro fijar un cuarto intermedio y realizar un nuevo encuentro en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mismo del que esperan que se concrete, para fijar fecha y hora.