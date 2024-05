Exportadores exhortan promocionar más el vino y singani para ampliar el mercado

Fuente: El Periódico

La Cámara de Exportadores de Tarija exhorta a promocionar más el vino y singani tarijeño, en el orden internacional, para ampliar las cantidades que están enviándose en la actualidad a otros países.

“Correcto, yo creo que las personas tienen que degustar el producto para que pueda ser vendido”, confirmó la Presidente de esta Cámara, Ingrid Kolhberg Castellanos al añadir “que de eso se trata de estar más presentes en ferias de este tipo de productos”.

Respecto las exportaciones de estos productos en el primer cuatrimestre de este año, informó que hubo un aumento, aunque no significativo, especialmente en cuanto al singani que es una bebida reconocida en Estados Unidos.

“Se están abriendo mercados justamente para el consumo de esta bebida”, añadió al admitir que como Bolivia tienen una ventaja muy competitiva porque este producto no lo tiene otro país, excepto el Perú que tiene el pisco, aunque no se similar al singani.

“Estamos tratando de abrir mercados para este tipo de producto”, agregó al informar de algunas evaluaciones efectuadas con la Cámara de Exportadores de Bolivia para estar presentes en algunas ferias internacionales.

Como Alemania, Japón, tratar de hacer que este producto, al igual que el vino, sean más exportables, lo son actualmente, lo que se busca es aumentar las cantidades de exportación, logrando premiaciones como ocurrió en España, donde premiaron un vino tarijeño.

“Estamos sorprendidos con la calidad de algunos productos que vienen de Bolivia, queremos darle mayor participación a todas las bodegas, que participen más en las ferias internacionales para que puedan exportar sus productos, siguió.

Con el tema bancario, esperan que mejore el panorama, el sistema bancario cobra un porcentaje para la compra de insumos, asimismo esperan los dividendos por las exportaciones efectuadas de manera que mejoren las exportaciones e importaciones cumpliendo la ley.

Presidente de la Cámara de Exportadores, Ingrid Kolhberg.

“Tratando siempre de aperturar mercados para este tipo de productos”, acotó al insistir que tiene que aprovecharse todas las oportunidades de ferias y exposiciones que se presenten, como la Exposur anunciada por la gobernación para octubre.

LOS DATOS

Tras reunirse con el gobernador Oscar Montes, se acordó a invitar a muchos países a la Exposur, para que vengan con sus Cámaras de Comercio a participar en alguna rueda de negocios y aportar, conocer además la diversa producción tarijeña.

Kohlberg además informó que la exportación de singani a Estados Unidos aumentó, aunque no en grandes proporciones, después que este país abrió su mercado para el singani boliviano, la empresa Casa Real y otras pequeñas, están exportando el producto.