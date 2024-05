Exvocal Chuquimia dice que el TSE no debe avalar el congreso arcista porque no cumple con el estatuto del MAS

Fuente: Unitel

Después de que la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), la exvocal del Órgano Electoral, Dina Chuquimia, dijo que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) no puede validar el encuentro político porque no cumplió con lo establecido en el estatuto orgánico del partido azul.

“Cualquiera fuera el informe que presente la parte técnica, eso no tendría que generar Estado, es decir, no va a reconocer, no tendría que reconocer las resoluciones y decisiones que se puedan tomar en un congreso que está al margen de un partido político”, dijo Chuquimia este viernes.