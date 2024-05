Feminicidios en Bolivia: este es el drama que viven los huérfanos de la tragedia

Silvia Sanchez

En los últimos 10 años, más de mil mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas, y como resultado de estas muertes, más de 3 mil niños y jóvenes, quedaron huérfanos, y sin una protección real por parte de la sociedad.

Sólo durante este 2024, desde el 1 de enero hasta el pasado mes de abril, el país ha registrado al menos 30 hechos de feminicidio y 18 infanticidios, la mayoría de los casos se caracterizaron por la “extrema violencia” según explicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Nosotros vemos con mucha preocupación el incremento de los casos de feminicidio en el país y fundamentalmente el grado de violencia extrema que se dan en estos casos, tenemos 30 feminicidios registrados a nivel nacional y tenemos 18 casos relativos a infanticidios”, indicó.

Aunque el Ministerio Público junto a la Policía, cumple con su labor investigativa y sancionatoria en contra de los autores de estos hechos de violencia, uno de los sectores más afectados y en quienes se dificulta una atención efectiva, son los hijos de las víctimas, aquellos huérfanos que quedaron sin su madre y muchos de ellos sin padre, pues el responsable del acto de violencia también está preso.

“Que pague por lo que hizo, porque el día que falleció mi madre, el también murió para nosotras”, dice Lorenza Male, una de las huérfanas de feminicidio.

Huérfanos de la tragedia

En los últimos meses, la muerte de tres mujeres en Santa Cruz, generaron bastante conmoción, estas son las historias de Elsa, Yuli y Rossmery.

Feminicidio de Elsa

Se trata de una mujer de 34 años, que murió en manos de su pareja, que la atacó y provocó su muerte con 13 puñaladas.

El hecho ocurrió en la zona Virgen de Luján del municipio de Cotoca en Santa Cruz, mientras el agresor atacaba a Elsa, un niño, el hijo de su vecina, intentó defenderla, pero el agresor, de nombre Romualdo G. G., de 42 años de edad, amenazó al menor con un cuchillo.

Elsa terminó desangrada en la calle, trató de pedir ayuda a su vecina, pero al no encontrarla, retornaba a su domicilio y su agresor la apuñaló nuevamente, ella agonizó y finalmente llegó a perder la vida.

La victima de feminicidio había perdonado a su agresor de varios episodios de violencia, ella y su pareja, tenían 6 hijas, de diversas edades, la mayor que actualmente tiene 23 años, cuenta lo difícil que fue afrontar la vida sin su madre a su lado.

“La verdad que nos cambió la vida muchísimo, más que todo para mis hermanas que son más chicas, ellas siguen estudiando, una está en la prepromo, la otra está en segundo de secundaria, la otra está en quinto y la última en segundo”, cuenta Lorenza.

El crimen en contra de su madre ocurrió en presencia de sus hijas, y ellas quedaron marcadas por el hecho de violencia, dice Lorenza.

“Fue delante de ellos, todo vieron, por eso quedaron en shock y traumadas, vienen me abrazan y veo que les hace falta el cariño y amor de mamá”.

Acomodarse a la vida después de la muerte de su madre fue bastante difícil, Lorenza dejó de trabajar y ahora se dedica exclusivamente a atender a sus hermanas, ella es como la madre de las niñas

“Yo me hago cargo y no estoy estudiando, me ven como a su madre, son días muy duros para mi y mis hermanos, después de eso, la vida para mí igual no tenía sentido sin mi madre, porque ella era la felicidad de la casa”.

Su padre y asesino de Elsa, ahora cumple una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, ellas no van a visitarlo, ya que, cuando enterraron a su madre, también enterraron la imagen de su padre.

“Que pague lo que hizo, nada más, porque el día que falleció mi madre, el también murió”, dice Lorenza con mucha nostalgia.

Ahora, ella se dedica a velar por la salud y educación de sus hermanas, y espera que todas ellas puedan salir adelante.

Doble asesinato: Juli y Rossmery

Ocurrió el pasado mes de febrero en la zona de La Guardia en Santa Cruz, July Medina (madre), de 67 años y Rosmery Burgos Medina, (hermana) de 41 años, fueron asesinadas luego de intentar socorrer a Liliana, quien era pareja de Samuel e intentaba agredirla, ambas mujeres, fueron apuñaladas hasta morir.

Rosmery, la cuñada del agresor, recibió 47 puñaladas y Juli, que era la suegra, perdió la vida debido a una herida mortal.

Samuel, el agresor, había escapado y la Policía realizó varios allanamientos y arrestó a las personas que ayudaron al agresor, hasta que finalmente lo encontraron escondido en Bulo Bulo – Cochabamba

“Al ver toda esa masacre todo lo que pasó, entonces yo hui, porque el correteaba por todo lado, ya tenía antecedentes de ser así, no puedo entender ni yo misma porque tanto odio hacia mi hermana”, dice Liliana, la pareja del asesino.

Samuel, después de ser capturado, recibió una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, y actualmente está recluido en la cárcel de Palmasola, dejó a su esposa a cargo de sus dos hijos.

Liliana no logra obtener trabajo, pero sigue luchando por mantener a sus dos hijos, ella cuenta que le hace falta su hermana y su madre, quienes también eran un gran apoyo para su familia.

“Ahorita no estoy trabajando y trato de sobrevivir, siguen yendo mis hijos la colegio, trato de apoyarlos, ellos extrañan la compañía, pero ellos saben la situación”, dice Liliana respecto a sus hijos.

Desde la Casa de la Mujer en Santa Cruz, se explicó que el departamento cruceño es la región con más índice de violencia y una de las regiones con mayor índice de feminicidios.

“Del 1 de marzo al 15 de abril se han reportado más de 14.600 denunciados por violencia en el entorno familiar”, explicó Paola Villagómez, directora de la Casa de la Mujer.

Piden a las mujeres que sufren algún tipo de violencia, que rompan el silencio y denuncien, para poder frenar las agresiones y así no poner en riesgo más vidas.

“Quien sufre mucho de violencia debe denunciar, debe de romper el silencio, porque ese es el primer paso, la violencia nunca disminuye, siempre tiende a aumentar y nuestras vidas están en riesgo y peligro y también la vida d nuestros hijos”, añadió Villagómez.

Según datos oficiales del Ministerio Público, la mayor incidencia de feminicidios está en el departamento de La Paz con 8 casos, seguido de Cochabamba con 5, Santa Cruz 6, Tarija 3, Potosí 3, Oruro 3, Chuquisaca 1 y Beni 1.

Del total de casos, de este 2024, el 86,20 % se encuentran con los responsables identificados cumpliendo detención preventiva y sentencia.

Un hecho reciente de feminicidio fue reportado en el municipio de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, el 6 de mayo, donde la víctima es Martha M.J., de 22 años, y murió por asfixia mecánica y estrangulamiento a lazo. El autor fue su pareja Luis Edilberto Orruri Canido y recibió una sentencia a 30 años de prisión.