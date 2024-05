Fuerza antidroga afecta en $us 900.000 al patrimonio del narcotráfico en Beni

La droga incautada en forma de ladrillo estaba forrada con nylon transparente y negro, con la imagen de un “pitufo”

Beni, 29 de mayo de 2024 (ABI). – Tras un intenso rastrillaje, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) descubrió 218 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína “hábilmente ocultada” entre la maleza de un predio ganadero en la comunidad Tajibal, provincia Yacuma, del departamento de Beni. La afectación a este ilícito alcanza a $us 900.000.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, calificó a este operativo antidroga de exitoso porque “se afectó significativamente el patrimonio del narcotráfico”.

“Nuestros efectivos realizaron un rastrillaje intensivo por la zona, a seis kilómetros encontraron, entre la maleza, tierra removida, caletas, en cuyo interior había cinco bolsas de yute que contenían sustancia con característica a cocaína. Una vez realizada la prueba de campo dio positivo para cocaína”, informó la autoridad.

Este operativo fue realizado después de un trabajo de inteligencia, los efectivos antinarcóticos se desplazaron en la zona vía terrestre por más de 13 horas, también encontraron una pista clandestina.

La droga incautada en forma de ladrillo estaba forrada con nylon transparente y negro, con la imagen de un “pitufo”, esta sustancia está valuada en más de $us 700.000, el predio donde se halló la droga y la pista fue confiscada y está valorado en más de $us 200.000, haciendo un total de $us 900.000 de afectación a esta organización criminal.