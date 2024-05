Fundador del MAS afirma que Evo Morales maneja de forma dictatorial a sus bases

Rufo Calle recuerda que las determinaciones de un ampliado son de carácter obligatorio, pero que al exmandatario no le interesa respetar lo orgánico

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Rufo Calle fue parte de los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS) en su calidad de dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (CSUTCB); sin embargo, tiempo después tuvo desavenencias con Evo Morales y terminó por dejar el partido hasta hace unos meses atrás en que reapareció como parte del grupo de dirigentes históricos que respaldan al gobierno de Luis Arce Catacora.

Calle criticó la actitud ‘dictatorial’ que toma el expresidente quien anunció el pasado sábado que el ampliado convocado por el Pacto de Unidad que le es afín determinó prohibir a sus asambleístas aprobar los créditos externos que están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, horas después, anuncia que si tienen su beneplácito pese a lo determinado por sus bases a quienes pidió perdón por el cambio de decisión.

“Lamentablemente utiliza a su propia gente para mentirles, para engañarles, para someterlos y los ha sometido con una resolución que señala un bloqueo camaral en el órgano Legislativo, él es el que ha ordenado, ha instruido para que resuelvan así porque han hablado de acuerdo con su decisión como siempre se caracteriza, la dictadura sindical y, en este caso, también en lo político hizo el señor Morales”, enfatizó.

El exdirigente campesino aseguró que el cambio intempestivo de la determinación de Morales obedece a que la población boliviana expresó de manera inmediata su descontento con la posición asumida por el encuentro ‘evista’, porque consideró que el ala radical del MAS trata de asfixiar la economía del país sin importar a quiénes afecta, tan solo por la pelea visceral que tiene con Luis Arce Catacora.

“Se ha convertido en el verdugo de la población boliviana, de ese hermano que trabaja de sol a sol, que trabaja todos los días, se levanta tan temprano y se va a descansar muy tarde, no entendemos al señor Morales, ya está mal de la cabeza y no tiene buenos asesores; pero, se da cuenta que la población rechaza rotundamente el bloqueo en el Órgano Legislativo instigado por él y ahora recula. Después de arrojar la piedra esconde cobardemente la mano”, criticó.

Rufo Calle no escatimó adjetivos contra Evo Morales. Foto: captura pantalla

Asimismo, resaltó que el líder cocalero dejó de ser un dirigente orgánico porque lo correcto era que la determinación tomada por el ampliado del pasado sábado sea revertida en un evento similar para precautelar la organicidad y legitimidad de las disposiciones, sin embargo, toma una decisión de manera inconsulta sin reparar en que la determinación de las bases es de cumplimiento obligatorio.

“No le sirve, a la gente le ha mandado a cierta parte, se ha mofado, se ha limpiado prácticamente, vea la población de quién estamos hablando, del señor Morales que ni siquiera respeta a su gente y cobardemente dice: me disculpo, ahora que aprueben nomás, no hay seriedad. ¿Cómo un expresidente puede tener tanta bajeza, tanta mentira? Hay que dejar que haga solo, porque ya no es beneficioso para el pueblo boliviano. ¡Qué va a ser después de los bolivianos?”, cuestionó.