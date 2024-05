Gobernador de Cochabamba, sobre posible alza de pasajes: ‘En este momento, no recomendamos que suba’

Fuente: https://www.opinion.com.bo

A un día de que el Comité de Transporte emita una postura oficial sobre la solicitud del transporte cochabambino, respecto a la “nivelación” de los pasajes, el gobernador Humberto Sánchez marcó postura.

En opinión de la primera autoridad departamental, por ahora y ante la difícil situación económica que atraviesa la población “no se recomienda” un incremento.

“Seguramente todos quisiéramos que se suba, pero no va a ser posible precisamente por el movimiento económico que no está tan fluido que hay que entender a la población. (…) Nuestros hermanos transportistas también son parte de la población, seguramente lo van a comprender y el pueblo también tiene que entender, si el caso lo amerita. Pero en este momento, nosotros no recomendamos que suba el pasaje todavía porque el movimiento económico es bastante crítico”, expresó la primera autoridad del departamento.

Sánchez proyectó que en caso de que pasaje suba, “todo incrementará” y ello afectará al “bolsillo de la población”. Sobre los anuncios de bloqueos en rechazo a la media, recordó que estas tampoco son favorables.

RECHAZO Y MOVILIZACIÓN

Más temprano, vecinos de la Mancomunidad Primero de Mayo se declararon en emergencia y protestaron ante un posible incremento del pasaje. “Esto va a afectar de manera catastrófica a la población”, señaló uno de los movilizados.

En la misma línea, los pobladores del Distrito N°2 de la ciudad, también se declararon en emergencia. No descartan asumir medidas de presión de concretarse aquello.

Desde la otra vereda, el máximo dirigente del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, manifestó su esperanza de llegar a un acuerdo que beneficie a toda la población.