Gobierno dice que bancos y exportadores no hacen circular los dólares que tienen

Bancos tienen $us 453 millones; Gobierno anuncia reunión entre exportadores y Asoban ante incumpliendo de acuerdos; declaraciones de Arce causan sorpresa en exportadores, que realizan consultas a nivel nacional para asumir una posición; y en 2 años hicieron 193 depósitos en cuentas de Huaytari, disponen congelar cuentas y anotar bienes.

– Bancos tienen $us 453 millones; Gobierno anuncia reunión entre exportadores y Asoban ante incumpliendo de acuerdos

El Gobierno informó que las entidades financieras cuentan, hasta el mes de abril, $us 453 millones para atender los requerimientos del público. Pero al persistir los problemas en el abastecimiento de esta divisa sostendrá una reunión con el sector bancario y los exportadores. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que hasta el momento el Gobierno cumplió con el paquete de 10 medidas para frenar la escasez transitoria de dólares, pero observó incumplimiento por parte del sector privado por las altas comisiones que están cobrando los bancos por transferencias al exterior y la poca cantidad de dólares que los exportadores colocan en la economía nacional.

– Declaraciones de Arce causan sorpresa en exportadores, que realizan consultas a nivel nacional para asumir una posición

Las declaraciones del presidente, Luis Arce, respecto a que podría emitir alguna medida para que los exportadores traigan el 100% de sus dólares al país, causó sorpresa en el sector, que realiza consultas a sus afiliados en cada departamento para asumir una postura. “Hemos recibido estas declaraciones con cierta sorpresa. Estamos en un proceso de evaluación interna sobre esta posición del jefe de Estado. Estamos consultando a las cámaras departamentales de exportadores y los presidentes para tener una posición al respecto”, informó el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín.

– Crisis en la inversión privada inmobiliaria: caída del 30% en el país

La inversión privada en el sector inmobiliario de Bolivia ha experimentado una caída del 30%, según declaraciones del presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Raúl Solares. Esta disminución se atribuye a la escasez de dólares y al aumento en el costo de los insumos. Otro factor que ha contribuido a esta situación es la reducción en el registro de permisos de construcción en comparación con el año pasado, señaló Solares. Debido a las dificultades para acceder a divisas, el sector de la construcción enfrenta limitaciones en las transacciones en dólares y retrasos en su concreción. Esto ha llevado a un encarecimiento de los materiales.

– El sector financiero elevó en más de Bs 1.000 millones el pago de impuestos

El Servicio de Impuesto Nacionales (SIN) informó que el sector financiero elevó su aporte impositivo en un 95,7% hasta el mes de abril de este año. La entidad impositiva atribuye este incremento a la consolidación de la reactivación, con crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), entre otros factores positivos, a pesar del «sabotaje» a la economía boliviana desde la Asamblea Legislativa, además de agrupaciones que responden a intereses exclusivamente personales. En un reporte institucional, el SIN sostuvo que el sector de servicios financieros elevó a Bs1.177,7 millones su aporte tributario en el primer cuatrimestre de 2024, respecto del mismo periodo de 2023.

– “500 días pasaron desde mi secuestro”, dice Camacho que envía un mensaje a sus seguidores

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho recordó los 500 días de su detención a través de un mensaje que se publicó en sus redes sociales en donde destaca una lucha que busca hacer “un cambio real y un futuro mejor para todos”. Camacho fue llevado desde Santa Cruz a La Paz en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a fines de 2022, tiempo en el que se dictó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por supuesto terrorismo y otros delitos ocurridos durante la crisis social de 2019, cuando se denunció un fraude electoral y que, de acuerdo con el relato del Gobierno, fue un golpe de Estado. Este caso es denominado ‘Golpe I’.

– Israel Huaytari: Estoy consciente de que no estoy metido en hechos de corrupción

Luego que se dispuso la anotación preventiva de los bienes y congelamiento de cuentas de cuatro personas, una de ellas de Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, la autoridad manifestó su sorpresa e indignación y afirmó que está consciente de no estar involucrado en hechos de corrupción. “Si existe una denuncia o investigación sobre corrupción, pido transparencia total, no tengo nada que ocultar. No vamos a tolerar acusaciones infundadas. Estoy dispuesto a levantar el secreto bancario si es necesario sin temor alguno, no somos cobardes, estamos comprometidos con la verdad” manifestó Huaytari, citado por una nota de prensa institucional.

– En 2 años hicieron 193 depósitos en cuentas de Huaytari, disponen congelar cuentas y anotar bienes

Entre el 2020 y 2022 se realizaron 193 depósitos en la cuenta mancomunada que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, con su esposa Elisa S. M., por un total de Bs 1.407.429. El Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes. “Se establece que el analizado y su esposa Elisa Sánchez Mamani recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs. 1.407.429,00, en una cuenta mancomunada que tienen ambos, siendo que la entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos”, señala el documento.

– Una sala constitucional de Justicia manda a posesionar a dos diputados suplentes del MAS

La resolución de una sala constitucional de Justicia ordenó posesionar a Néstor Rodríguez Apaza y Clemente Mamani Ventura como diputados plurinominales suplentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) por los departamentos de La Paz y Oruro, respectivamente, informó el presidente de Diputados, Israel Huaytari. Rodríguez Apaza reemplazará a Juanito Angulo, quien renunció al curul de diputado suplente por La Paz debido a “razones estrictamente personales” en marzo de 2023. Mientras que Mamani Ventura ocupará el espacio del fallecido diputado suplente del MAS por Oruro Elías Choque Ayca, en mayo de 2023.

– Viceministra reitera que el DS 5143 no afecta el derecho a la propiedad privada y busca “desbaratar mafias criminales”

El Decreto Supremo 5143, sobre el registro de Derechos Reales, es constitucional, no vulnera el derecho a la propiedad privada y busca “desbaratar a organizaciones criminales”, ratificó este sábado la viceministra de Justicia, Jesica Saravia. La norma actualmente está suspendida en su aplicación. “El nuevo Decreto (5143) tiene el objetivo de desbaratar a las mafias y organizaciones criminales que crearon dobles partidas de propiedades en Derechos Reales”, dijo, además que, la norma busca reglamentar la Ley del 15 de noviembre de 1887 de Inscripción de Derechos Reales, concordado con las disposiciones del Código Civil del 6 de agosto de 1975.

– Investigan nexos que tiene el exjefe policial de Diprove

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos informó este sábado que se investiga los nexos que tiene el teniente coronel Marcelo Rodrigo R., exjefe policial de Diprove en Puerto Suárez, en Santa Cruz, detenido con 23 kilos de droga y enviado a prisión de manera preventiva hasta que tenga una sentencia. “El día de ayer (viernes) la justicia determinó su detención preventiva por 180 días en el Centro Penitenciario de Palmasola, por otro lado continua la investigación a fin de esclarecer posibles nexos, así como también cuál sería el origen de la sustancia y que otras personas participaron de este ilícito”, dijo Ríos.