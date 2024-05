Gobierno y exportadores se reunirán este lunes para evaluar parte del pacto de 10 puntos firmado en febrero

El ministro de Economía dejó entrever que los empresarios no están cumpliendo el acuerdo en un 100% y que, pese a que se han abierto mercados con incentivos y un marco necesario para atraer divisas, no hay mayores exportaciones.

“Las 10 medidas van a funcionar si y solo si ambos lados hacen su tarea. Esto es como el tango, que no se puede bailar si no es entre dos. Y aquí, si uno de los lados no está respondiendo de manera adecuadas, algunas de las medidas no van a surtir la efectividad necesaria”, expresó la autoridad en conferencia de prensa.

Montenegro confirmó la reunión para este lunes y sostuvo que hay un escenario óptimo para que aumentan las exportaciones y, por consiguiente, captar más dólares, ya que también es un buen momento en torno al precio de los commodities como la soya, el estaño o el oro.

Sin embargo, desde el sector productivo aún cuantifican pérdidas después de los duros meses de sequía y posteriores inundaciones, que traen consigo una factura de al menos 800.000 toneladas de soya que se dejaron de producir.

Entretanto, el gerente de la Caneb recordó que existe un plan de trabajo que no avanzó de manera rápida o como esperaría el sector privado, ya que hace poco más de dos semanas que entró en vigor la reglamentación sobre la devolución inmediata de CEDEIMs.

La reunión está prevista para este lunes y desde la Caneb también contemplan nuevas propuestas que serán puestas sobre la mesa, como una liberación plena a las exportaciones en donde también se contemple otros productos que son parte de la oferta del aparato productivo nacional.