Gremiales anuncian movilización nacional contra el D.S. 5143 de Derechos Reales

El dirigente alteño Toño Siñani reta al ministro Iván Lima a debatir sobre la norma para dirimir quién dice la verdad

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente de los trabajadores gremiales de El Alto, Toño Siñani, anunció una movilización nacional de ese sector y otros para exigir la abrogación del Decreto Supremo 5143, que reglamenta la Ley de Inscripción de Derechos Reales vigente desde 1887, porque tiene la intención de confiscar la propiedad privada de la población boliviana.

El decreto 5143 señala que el Consejo de la Magistratura debe coordinar su trabajo con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic), dependiente del ministerio de la Presidencia para que el Sistema Único de Derechos Reales interopere con sistemas de otras entidades públicas a fin de simplificar y optimizar sus servicios, procedimientos y trámites.

El gobierno afirma que es necesario actualizar y modernizar la normativa relativa a Derechos Reales fortaleciendo su estructura, organización, funcionamiento y procedimientos, para un moderno, eficiente y seguro registro de bienes inmuebles y las acciones que corresponden de ellos, permitiendo el uso de tecnologías de la información y comunicación brindando seguridad jurídica a la población boliviana.

Siñani muestra el D.S. 5143 a los medios de comunicación. Foto: captura pantalla

Siñani reiteró que el sector de los gremiales quiere la abrogación de la norma citada y, por ello, sus afiliados se movilizarán en todo el territorio nacional de forma escalonada, porque solo busca afectar a la propiedad privada de la población en general; en ese sentido, pidió una reunión con el ministro de Justicia Iván Lima para que aclare los alcances del cuestionado decreto.

“Sacan leyes para someter al pueblo, vemos que la ley 348 que han dicho que va a proteger a la mujer, hoy en día no ha servido y más bien ha empeorado el tema de la justicia. El señor Iván Lima no protege al pueblo boliviano, solamente protege a los funcionarios públicos del Estado, así que no puede hablar de que (el D.S. 5143) va a ser en beneficio del pueblo boliviano”, acotó.

En ese sentido, dijo que otros sectores se plegarán a las movilizaciones para amplificar la protesta hasta conseguir que el D.S. 5143 sea eliminado, por su carácter atentatorio a los derechos privados. “Pedimos un diálogo con el ministro; si tiene la razón bajaremos las medidas; pero, si tenemos la razón, el gobierno debe abrogar el decreto”, retó a la autoridad.