Inminente descomposición social ante ineficiencia económica de Luis Arce que prioriza su candidatura electoral

Las movilizaciones de varios sectores por la falta de respuestas a la crisis económica estructural es el inicio de una inevitable descomposición social, debido la ineficiencia del presidente del país, Luis Arce Catacora, que prioriza su confrontación con Evo Morales por su candidatura presidencial con la sigla Movimiento Al Socialismo (MAS).

Fuente: Prensa CREEMOS

La afirmación corresponde al diputado Walthy Egüez, Creemos, quien advirtió que el país está frente a un duro ciclo económico que obliga a la población a “amarrarse los cinturones”, resultado de un modelo económico fracasado con el que, además, insiste el gobierno de Arce.

“La descomposición social es inevitable (…) más sectores se van a plegar en contra del gobierno porque no está resolviendo los problemas de la gente (…) un transportista sin combustible no puede llevar el plato de comida a su familia y un gremialista con productos caros para la canasta familiar no puede vender, o vende mucho menos”, declaró Egüez, este lunes, ante la movilización y bloqueo de carreteras por la crisis económica.

Reiteró la urgente necesidad de una cumbre económica junto a las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria y expertos en el área, a fin de encontrar salidas adecuadas al oscuro trance en la económica estructural que tiende a agravarse en medio de una severa disfuncionalidad entre los órganos de Estado.

“La falta de atención en el rubro económico está generando muchos problemas a los importadores por la falta de dólares, ya no aguantan la escasez de combustible, el aumento en los precios de la canasta familiar son temas urgentes de resolver. La gente necesita trabajar por eso está saliendo a manifestarse en las calles”, dijo enfático.

“Lo anunciamos, el modelo económico impulsado por el MAS es un total fracaso”, se ratificó, tras advertir que “con el hambre del pueblo no se juega, cuando el pueblo se enoja la tiranía y los malos gobernantes tienen que salir del poder”.