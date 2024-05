Instan al transporte tarijeño a realizar estudio antes de subir pasajes

La Fedjuve se abrió a la posibilidad de que un estudio técnico sea el que defina si corresponde aumentar el precio de los pasajes, señalan que el Municipio es el que debe autorizar o no.

Fuente: https://elpais.bo

Luego que el ampliado de la Confederación de Choferes de Bolivia, realizado el viernes de la semana pasada, definiera incrementar el costo de los pasajes del transporte urbano, el Concejo Municipal de Tarija pidió al sector del autotransporte presentar un estudio técnico y en base a ello definir si corresponde o no el alza. La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve) pidió que la decisión no sea tomada unilateralmente, sino que sea el estudio técnico el que dé las pautas.

El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Fernando Castellanos, manifestó que sin un estudio técnico no se puede hablar sobre el incremento de las tarifas del pasaje. Refirió que esta es una decisión que debe ser consensuada entre el sector del transporte y el ejecutivo municipal.

Castellanos mencionó que para abordar un tema como este, deben establecerse escenarios de diálogo entre las partes involucradas, considerando los elementos técnicos y legales, ya que no se puede afectar la economía de la población.

El respecto, el presidente de la Fedjuve, Cecilio Pimentel, recordó que es el Gobierno Municipal de Tarija la instancia que debe autorizar o no el alza de los pasajes, tarea que previamente debe ser analizada con un estudio técnico.

“Si el estudio permite, que dice que sí, tiene que ser, no estamos en contra de los transportistas, ni tampoco vamos a estar en contra de nuestros vecinos, tiene que haber un estudio técnico donde salgan los resultados, y tiene que ser con el Municipio, que es la autoridad máxima para autorizar o no autorizar, no pueden cobrar ellos (los del transporte) lo que decidan cobrar”, indicó.

Pimentel manifestó que actualmente los micros mantienen sus tarifas, pero quienes han subido sus costos son los taxistas, ya que estos últimos cobran de acuerdo al recorrido que realizan sin respetar las tarifas establecidas.

El ampliado

Cabe mencionar que la Confederación de Choferes de Bolivia reconoció que este incremento de los pasajes del transporte urbano estará sujeto a un estudio técnico, que será elaborado por una comisión de los transportistas, según su dirigencia.

“Todos hemos coincidido en que es hora de que el transporte urbano pueda incrementar su costo de pasaje (…) Se ha conformado un equipo que va a hacer un estudio y donde se pueda sacar una resolución para presentarla a nivel ministerial”, dijo el dirigente departamental del Beni.

Señaló que las 11 federaciones de los transportistas definieron el alza a las tarifas. La dirigencia se puso un tiempo de 15 días calendario para realizar un estudio de costos en los nueve departamentos y ciudades capitales. Este informe será entregado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.