Intentan llevarse la remesa de un surtidor, pero la astucia de un chofer frustra el plan de los atracadores

De esta manera, pudo volver hasta la estación de servicio para pedir auxilio.

“No me ha chocado, me ha cerrado el paso. Sí se ha encañonado. Me fui en una de esas bocacalles y volvimos acá, pero el susto estuvo”, relató a la red UNITEL.

Los agentes use movilizan para hallar el vehículo de color blanco en el que supuestamente fugaron los sindicados.

Según el testimonio de las víctimas, los atracadores están armados y amenazaron a la empleada que transportaba el dinero.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el coronel Jhonny Chávez, indicó que no hay fallecidos ni heridos.

Además, puntualizó que los investigadores buscan imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los delincuentes.