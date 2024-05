Israel Huaytari: Estoy consciente de que no estoy metido en hechos de corrupción

El presidente de la Cámara de Diputados atribuyó la denuncia a intereses personales que quieren truncar su carrera política.

eju.tv

Luego que se dispuso la anotación preventiva de los bienes y congelamiento de cuentas de cuatro personas, una de ellas de Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, la autoridad manifestó su sorpresa e indignación y afirmó que está consciente de no estar involucrado en hechos de corrupción.

“Si existe una denuncia o investigación sobre corrupción, pido transparencia total, no tengo nada que ocultar. No vamos a tolerar acusaciones infundadas. Estoy dispuesto a levantar el secreto bancario si es necesario sin temor alguno, no somos cobardes, estamos comprometidos con la verdad” manifestó Huaytari, citado por una nota de prensa institucional.

Aseguró de manera tácita que las denuncias y acusación son falsas e infundadas y que de manera pronta estas deben esclarecerse.

“Huaytari no ha vivido de la política, no es ex concejal, no es ex asambleísta no es ex alcalde ni ex viceministro. Huaytari asume la carrera política, primera vez en esta gestión de gobierno como parlamentario, y meterme a un hecho de corrupción es totalmente falso” remarcó el diputado.

En el marco de las investigaciones realizadas, la autoridad manifestó su predisposición de levantar el secreto bancario y coadyuvar en facilitar una investigación clara y oportuna, frente a las acusaciones referidas a ganancias ilícitas. Al repecto, sobre la denuncia atribuyó a intereses personales que quieren truncar su carrera política.

Respecto a la investigación por legitimación de ganancias ilícitas contra el diputado Huaytari, la diputada Deysi Choque, indicó que se debe investigar estas acusaciones, aclarando que los movimientos económicos ocurridos e investigados fueron antes de que él sea elegido como diputado.