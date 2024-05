Jeff Bezos desvela la forma de pago más rara que vio en unos clientes de Amazon cuando apenas sabíamos pagar por Internet

La historia de que Amazon comenzó en 1995 como una pequeña librería en la todavía relativamente nueva Internet es muy conocida. Pero hay otra historia menos conocida y muy divertida.

En los primeros meses, ocurrió un proceso de pedido y pago de Amazon extraño, y esta historia la desveló el creador de la firma, Jeff Bezos, en el año 2002 en una conferencia del MIT.

Un pedido desde Bulgaria

En los «primeros seis meses» literalmente, contaba Bezos, cuando áun no estaban extendidos los pagos por Internet, les llegó un pedido. Venía desde Bulgaria, lo que ya sorprende porque la empresa solo estaba en Estados Unidos, en aquellos momentos.

Lo mejor de todo es que esos clientes no querían pagar con tarjeta de crédito. No se sabe si por falta de confianza, por no ser una forma de pago extendida en el país o porque no tenían. Decidieron pagar en efectivo y, para conseguirlo, enviaron dos billetes de 100 dólares, aunque no se envió por correo.

Lo que hicieron fue doblar los billetes en pedazos pequeños y los escondieron en un disquete.

Una nota muy bien elaborada

Justo dentro del metal típico de un disquete. Y había una nota que hace la historia aún más curiosa: decían que era común que los agentes de aduanas robaran dinero pero que, al mismo tiempo, no entendían inglés, por lo que podían así indicarle a la empresa estadounidense que el dinero estaba escondido donde estaba.

Jeff Bezos también contó que todo estaba muy bien organizado: estas personas también habían agregado en su nota un número de pedido y así Amazon podía tener claro qué libros habían solicitado online para poder hacerlos llegar.

