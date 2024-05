Jóvenes liberales firman un “Acuerdo Generacional”, una propuesta para un futuro «próspero, justo y solidario»

Un grupo de jóvenes de todo el país, compuesto por universitarios, emprendedores y profesionales de distintas áreas, tras varios meses de trabajo han llegado a un “Acuerdo Generacional”. Dylan Gillis/Unsplash

Fuente: Brújula Digital

Se trata de un documento que propone las bases para una Bolivia más próspera, justa y solidaria y que defiende valores liberales.

Objetivos del Acuerdo Generacional

Emprender y disfrutar del fruto de su trabajo: El grupo plantea el comercio como una vía crucial para la movilidad social y el desarrollo económico en Bolivia. Resaltan que fomentar el espíritu emprendedor es esencial para superar la pobreza y generar prosperidad.

Iniciar proyectos de vida con libertad: Inspirados por la filósofa Hanna Arendt, estos jóvenes creen que todos merecen la libertad de comenzar nuevos proyectos en condiciones adecuadas, promoviendo así la innovación y el progreso.

Expresar y vivir de acuerdo a sus creencias y convicciones: Defienden el derecho fundamental de cada persona a expresar su espiritualidad y actuar conforme a su conciencia, sin coerción, tanto en el ámbito privado como público.

Propuestas para el futuro

Nueva base institucional: El grupo considera que el Estado Plurinacional no ha resuelto adecuadamente los problemas sociales, económicos y políticos del siglo XXI. Proponen una nueva Constitución y una reforma judicial que garanticen los derechos fundamentales de vida, libertad y propiedad, basándose en los valores y prácticas locales en lugar de teorías extranjeras.

Nuevas alternativas educativas y de formación: Abogan por una educación integral y continua, que trascienda las aulas. Enfatizan la importancia de la libertad de conciencia y la formación humana completa, no solo la acumulación de conocimientos.

Minimización del rol del estado: Critican la excesiva intervención del estado social-comunitario, que consideran ha frenado iniciativas económicas y sociales. Proponen reducir la burocracia para permitir que florezcan las iniciativas privadas.

El “Acuerdo Generacional” es una invitación a todos los bolivianos para unirse en la generación de un futuro más próspero, justo y solidario, a través del siguiente link https://form.jotform.com/liberabolivia/acuerdo-generacional.

Espacios de difusión de ideas como “No me jodas”, “Así Nomás”, “Alele en Bolivia”, “LOLA (Ladies of Liberty Alliance) y el think tank “LIBERA Bolivia” forman parte de esta iniciativa y están convencidos que, mediante estas propuestas, Bolivia puede transformarse en un país donde todos tengan la oportunidad de prosperar y vivir con dignidad.

BD/