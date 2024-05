Judiciales: Diputado arcista dice que el TCP ya notificó con sorteo de causa; evista anuncia desacato a sus fallos

En contrapartida, el senador evista William Tórrez cerró filas y anunció que no reconocerán ningún fallo de magistrados autoprorrogados que no tienen legitimidad.

En ese marco, indicó que “ayer justamente nos ha llegado la nota, donde ya el Tribunal Constitucional, de más de 9.000 causas que tiene acumuladas, nuestra causa ha sido sorteada”. Así, rechazó la propuesta de ley corta que plantearon los evistas y la oposición para fijar nuevos plazos.

“Esperamos que en los próximos días, ojalá que horas, ya nos dé la tutela y podamos reencauzar las elecciones en el marco de la Ley 1549, en el marco de la convocatoria que estaba en la recta final, y no tengamos que recurrir a una ley chuta, corta, que además llega extemporáneamente, porque la planteamos nosotros el 11 de marzo, y estos mismos que están aliados ahora a los que dije que escuchan órdenes de otra parte, se negaron y no quisieron”, reclamó Mercado.

Tórrez apuntó al vicepresidente David Choquehuanca por su supuesta “negativa” a convocar al pleno del Legislativo para resolver la crisis judiciales.

Evistas y opositores consideran urgente aprobar las leyes para sacar de funciones a los magistrados autoprorrogados y aprobar una ley corta que ya está en la Comisión de Constitución del Senado, controlada por los primeros, para allanar las judiciales.

“Mientras ellos no sean cesados, mientras no sean definitivamente puestos al margen del Tribunal Constitucional, aunque para nosotros ya están (…) nosotros no les vamos a reconocer para nada su carácter legal y constitucional a los autoprorrogados”, señaló el senador evista.

En criterio de Tórrez, “la única pretensión del Gobierno era eso, que les reconozcamos”. “Lo que nosotros queremos son elecciones judiciales, queremos que se convoque a la Asamblea y ahí tratemos de una vez la ampliación del plazo para la preselección”, señaló.