Kross anuncia su retirada del fútbol y su adiós al Real Madrid después de 10 temporadas

El futbolista alemán ha comunicado su adiós en el club blanco y el final en su carrera futbolística

El futbolista del Real Madrid Toni Kroos (REUTERS/Susana Vera)





Toni Kroos ha transmitido al Real Madrid, a través de su pódcast y mediante una emotiva carta, que abandonará el club blanco a final de temporada. Unos meses después, tras disputar la Eurocopa con la selección alemana, el futbolista ha comunicado que se retirará definitivamente de la élite futbolística.

“17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante exitosa! Me gustaría agradecer muy especialmente al presidente Florentino Pérez, al Club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo quiero agradeceros, queridos madridistas, vuestro cariño y vuestro apoyo desde el primer día hasta el último. Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista en activo terminará este verano después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente solo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”, han sido las palabras con las que Kroos ha comunicado su despedida.

Post de Instagram con el que Toni Kroos ha anunciado su adiós del Real Madrid y su retirada del fútbol

Comunicado del Real Madrid

Pocos instantes después de que el futbolista anunciase su retirada y adiós definitivo del Real Madrid, la entidad ha emitido un comunicado. “El Real Madrid C. F. comunica que Toni Kroos ha decidido poner fin a su trayectoria como jugador de fútbol profesional después de la Eurocopa 2024″, comenzaba diciendo el escrito. Desde el Real Madrid, agradecen “su agradecimiento y su cariño”, ante un jugador que “ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”.

Kroos aterrizó en el equipo de la capital en 2014, convirtiéndose en un “jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en los 122 años de historia del Real Madrid”. “Durante las diez temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha conseguido hasta hoy 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España”, continúa diciendo el comunicado.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, manifiesta que “Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que este club es y será siempre su casa”.