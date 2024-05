El ex mandatario no está impedido de continuar su batalla para desbancar a Joe Biden en la revancha electoral

La defensa de Donald Trump aseguró que apelarán la sentencia “lo antes posible” (EFE)





Fuente: infobae.com

El abogado de Donald Trump, Todd Blanche, comunicó la noche del jueves que apelará “lo antes posible” el veredicto de culpabilidad contra su cliente.

“Apelaremos lo antes posible”, declaró a la cadena CNN Blanche. “El proceso en Nueva York es que hay una sentencia, y luego apelamos desde allí”. La condena contra el magnate está fijada para el 11 de julio.

Un jurado de Nueva York declaró este jueves al ex presidente estadounidense Donald Trump culpable de haber ocultado pagos a una estrella de cine porno, un terremoto para su campaña presidencial a cinco meses de las elecciones en las que busca recuperar la Casa Blanca.

El histórico primer juicio penal contra un ex presidente de Estados Unidos terminó con Trump, de 77 años, hallado responsable de los 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz de cine adulto Stormy Daniels.

Los fiscales expusieron con éxito que el encubrimiento ilegal del pago formaba parte de un delito más amplio para evitar que los votantes conocieran el comportamiento de Trump (Michael M. Santiago/REUTERS)

El republicano, que fue dejado libre sin fianza tras la audiencia, podría ser condenado a cuatro años entre rejas por cada cargo, pero es más probable que reciba la libertad condicional.

Aun así, Trump no está impedido de continuar su batalla para desbancar al presidente Joe Biden en la revancha electoral, incluso en el improbable caso de que vaya a la cárcel.

El propio Trump se mostró desafiante. “Soy un hombre muy inocente”, dijo a los periodistas, al prometer que el “verdadero veredicto” lo darían los votantes el 5 de noviembre, el día de los comicios. Tachó el juicio de “amañado” y lo consideró una “vergüenza”.

Este fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado, a la espera de que el juez instructor Juan Merchan fije la sentencia el 11 de julio, días antes de la Convención Nacional Republicana en la que Trump recibirá la nominación formal del partido.

La campaña de Biden emitió un comunicado en el que señaló que el fallo contra Trump demuestra que “nadie está por encima de la ley” y que sería en las urnas donde se podrá “mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval”.

Donald Trump se declaró preso político (REUTERS)

A través de un comunicado, la Casa Blanca reaccionó diciendo que respeta el “Estado de derecho” y que no tiene “ningún comentario adicional”.

La decisión del jurado

El jurado de 12 miembros deliberó durante más de 11 horas durante dos días, luego de un juicio de cinco semanas que tuvo lugar en los tribunales de Manhattan.

Merchan, a quien el ex presidente llamó “corrupto” a lo largo del juicio e incluso en la mañana del jueves, agradeció a los jurados por dar al caso “la atención que merecía”

La identidad de los 12 miembros del panel, siete hombres y cinco mujeres, se mantuvo en secreto para protegerlos de las tensiones políticas.

Poco antes de anunciar un veredicto, los jurados se retiraron de la sala para deliberar a puertas cerrada y pidieron revisar las declaraciones de los testigos clave del caso, el ex jefe de un tabloide cercano a Trump, David Pecker, y el ex abogado personal y hombre de confianza del ex presidente, quien ahora es el acusador principal del caso, Michael Cohen.

Sus testimonios se refieren en particular a una reunión que mantuvieron con Trump en agosto de 2015 en la Torre Trump de Nueva York, donde habrían ideado un plan para evitar cualquier posible escándalo que afectara al futuro candidato a la Casa Blanca, incluso si implicaba pagar a cambio de silencio.

(Con información de AFP)