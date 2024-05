La disputa en torno al tratamiento primero de los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los magistrados, antes que otras leyes también frena la adhesión de Bolivia al Mercosur en el Legislativo.

En un quinto intento de instalar la sesión para tratar esa norma, la presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, debió suspender el miércoles la reunión, al no alcanzar acuerdos para iniciar el tratamiento de esta norma.

“Prácticamente nos hemos traumado con el 073 y 075. En ese sentido creo que no hemos venido a trabajar y solo hacer berrinche o a gritar más fuerte y con eso queremos ganar”, advirtió Challco, antes de suspender la sesión y aplazar el tratamiento de esa norma.

Las bancadas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista, insisten en modificar el orden del día y tratar primero los proyectos de ley 075 y 073 contra la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial.

No solo esta norma está en vilo, también leyes y programas que no alcanzan buen puerto, debido a la división que sufren las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Este roce en el legislativo también causó el estancamiento de 11 créditos que alcanzan a más de $us 920 millones, como el reinicio del proceso de preselección para las elecciones judiciales.

En diciembre del año pasado, en la sesión 63 del Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, promulgó el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. De esta forma se completó el proceso de incorporación plena, toda vez que Argentina, Paraguay y Uruguay ya antes habían dado su visto bueno.

Tras esa promulgación, el 13 de diciembre de 2023, el presidente Luis Arce remitió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, vicepresidente David Choquehuanca, el proyecto de ley que ratifica del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional al Mercosur para su consideración y tratamiento.

El mismo documento fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados un día después de ser recibida en la Presidencia de la Asamblea, de ese tiempo hasta la fecha, ya son cinco meses donde aún no se logra instalar la sesión para su tratamiento.

Una vez aprobado el proyecto de ley por Diputados, debe pasar a la Cámara de Senadores para su revisión y posterior sanción, y luego al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Cumplido el trámite, el Órgano Ejecutivo debe “formalizar el Depósito del Instrumento de Ratificación del Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur” en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

A partir de ese momento, Bolivia tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque y consolidar el libre comercio recíproco con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El artículo 13 del Protocolo de Adhesión, firmado en 2015, refiere que “el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará, gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur, a más tardar en cuatro años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento”.

Durante este período, Bolivia deberá adoptar la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo Común (TEC) y el Régimen de Origen del Mercosur.

Al mismo tiempo, se fijó que el Gobierno boliviano cancele acuerdos bilaterales, como el de complementación económica con Venezuela, que está suspendida de sus derechos y obligaciones como miembro del bloque desde 2017.

Además, el artículo 6 del documento establece que “las Partes acuerdan alcanzar el libre comercio recíproco a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente protocolo”.