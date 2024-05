La Paz: Tras denuncia de violación restringen horario nocturno en paso peatonal del viaducto Potosí

La Alcaldía de La Paz ha decidido cerrar el paso peatonal en el viaducto de la calle Potosí a partir de las 21:00.

Luego de recibir denuncias sobre incidentes delictivos, incluida una presunta violación, la alcaldía anunció el cierre de este pasaje peatonal a partir de las 21:00, la población pide presencia policial y que se instalen cámaras de seguridad.

Anteriormente este pasaje se cerraba con rejas a cierta hora; sin embargo, ahora las puertas se encuentran dañadas, los vecinos incluso señalan que en las madrugadas se escuchan gritos y no hay mucha presencia policial.

Un hecho de presunta violación, debido a las imágenes que circulan en redes sociales, alertó a la población, quienes se encuentran preocupados por la inseguridad de la zona.

Sin embargo, la Policía señala que hasta el momento no se tiene ninguna denuncia al respecto, simplemente se tiene el video que circula en las redes, ante esto la situación se complica porque no hay un denunciante, además aseguró que pese a que no hay policías permanentes en el lugar, se realizan patrullajes con los operativos correspondientes.

Ante este hecho, la alcaldía señaló que cerrarán el túnel por las noches, se realizará el mantenimiento correspondiente y además se implementarán cámaras de seguridad.

Esta medida busca prevenir la incidencia de delitos durante la noche, mientras que durante el día, se reforzará la vigilancia en la zona, según declaraciones del subalcalde Centro, Jimmy Osorio.