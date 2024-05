El Alto Representante para Asuntos Exteriores del Bloque abogó por este nuevo capítulo en los vínculos que contemple los esfuerzos de ambas partes en estos temas que resultan en una necesidad para la región

La UE instó al Reino Unido a entablar una nueva relación post Brexit basada en la seguridad y la defensa (EFE)





(Con información de EFE)

Fuente: infobae.com

Tras su salida de la Unión Europea con el Brexit, el bloque comunitario busca ahora abrir un nuevo capítulo en su relación con el Reino Unido, con la seguridad y la defensa como pilares.

El alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, fue quien encabezó el pedido durante su paso por Londres, en el que explicó que la seguridad del continente no es algo que incumbe únicamente al bloque sino que se extiende a aquellos países que se encuentran fuera, como es el caso del Reino Unido.

“Es una clara necesidad. Europa no es sólo la Unión Europea… la UE puede ser la espina vertebral pero Europa es una referencia geográfica y en ella hay Estados que no están dentro de la Unión” comenzó diciendo antes de agregar que se trata de “la seguridad del continente europeo, no sólo de la UE, y esa seguridad hay que construirla con los que no están dentro”.

Borrell aseguró que la defensa de Europa va más allá del bloque e incluye a países por fuera, como el Reino Unido (EFE)

A continuación se refirió a la propuesta que acercará a Downing Street, considerando el historial de ambas partes. “Cuando hablamos de establecer nuevos vínculos con el Reino Unido hoy, la política de seguridad y defensa es seguramente la más fácil” y, a su vez, la “más intergubernamental” y la “menos federal” de la alianza, comentó Borrell.

Asimismo, señaló que el Reino Unido, al “no tener el espíritu comunitario tan desarrollado” es menos propenso a albergar prejuicios institucionales al momento de involucrarse en ella.

Por otro lado, el Alto Representante destacó que tanto Londres como Bruselas están “en la misma línea” en lo que respecta a la guerra en Ucrania y su asistencia al Gobierno de Volodimir Zelensky para poder repeler los ataques rusos.

El Alto Representante destacó el fuerte compromiso de Rishi Sunak con la defensa de Ucrania (REUTERS)

No obstante, reconoció que los países de la Unión Europea no han estado asumiendo el compromiso en su totalidad y apeló a un cambio rápido de esta postura.

“Tenemos que hacer frente a un mundo mucho más conflictivo y peligroso de lo que nos gustaría que fuera. Entonces, hay un componente de nuestra actitud ante el mundo que es la capacidad de la fuerza”, comentó y agregó que esta guerra debe servir como un “despertador” para los europeos sobre esta realidad.

También, se refirió a los recientes comentarios del aspirante a la presidencia estadounidense Donald Trump, quien manifestó que Europa no se estaba tomando lo suficientemente en serio la necesidad de asumir su propia defensa, algo que describió como “un grito positivo para los europeos”.

Al respecto, explicó que si bien considera que se ha comenzado a revertir esta tendencia, “una cosa es que te despiertes y otra que te levantes”. Así, concluyó que “venga quien venga en Estados Unidos, Europa tiene que tener eso que a mí me gusta más llamar ‘responsabilidad estratégica’”.

Borrell llamó a los Estados miembro a tener responsabilidad estratégica (EFE)

Los pasados meses, cuando Washington no había conseguido aún la aprobación de su nueva ley de asistencia a Ucrania, Zelensky alertó en reiteradas oportunidades la fatiga de materiales que estaban sufriendo sus tropas en el frente, en lo que ya suma más de dos años de una guerra de desgaste con Moscú.

“El Ejército ruso intenta aprovecharse de la situación cuando esperamos suministros de nuestros socios. Por eso, la prontitud en el suministro significa literalmente la estabilización de la línea del frente”, reiteró esta semana mientras urgía a los aliados a acelerar los envíos.