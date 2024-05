Las verdaderas historias de amor del elenco de Bridgerton

La serie basada en las exitosas novelas de Julia Quinn, ha encantado a la audiencia, quien disfruta las historias románticas tanto en pantalla como fuera de ella

Bridgerton de Netflix ha capturado la atención de millones con sus intrincadas historias de amor en la era Regency. Basada en las novelas más vendidas de Julia Quinn, la serie presenta a la familia Bridgerton mientras cada miembro encuentra su compañero de vida. A lo largo de sus temporadas, el público ha disfrutado romances como los de Daphne y Simon, Anthony y Kate, y ahora, la esperada historia de Penélope y Colin. Sin embargo, el amor no solo florece en pantalla; muchos actores de la serie han encontrado el amor en la vida real.

Regé-Jean Page

Regé-Jean Page, conocido por interpretar a Simon Basset, duque de Hastings, ha estado saliendo con Emily Brown durante varios años. Los rumores de su relación comenzaron en febrero de 2021 cuando fueron fotografiados besándose. Sin embargo, se sabe que su relación data de 2019, cuando Page filmaba la primera temporada de Bridgerton.

En una publicación compartida por su coprotagonista Nicola Coughlan, se puede ver a Brown abrazándose con Page en una fiesta navideña del programa. Desde entonces, han mantenido su relación en privado, aunque Brown ha acompañado a Page en eventos como la Gala BAFTA de 2024 y la Fiesta de los Oscar de Vanity Fair de 2022.

Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor, quien interpreta a Daphne Bridgerton, está comprometida con el actor Cameron Fuller. Fueron fotografiados juntos por primera vez en marzo de 2023, pero los rumores de su relación no surgieron hasta un mes después. En julio de 2023, asistieron juntos a Wimbledon y debutaron en la alfombra roja como pareja en la cena de premios EE BAFTA en Londres, en febrero de 2024.

En mayo de 2024, Dynevor desató rumores de compromiso al lucir un anillo considerable en su mano izquierda, que Fuller confirmó más tarde con una foto de la propuesta.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony Bridgerton, reveló en diciembre de 2023 que está en una relación con un “hombre encantador”, cuya identidad prefiere mantener en privado. En una entrevista con el Evening Standard, Bailey explicó la importancia de preservar su vida personal: “No es secreto, pero es privado. Tener una vida privada es, para mí, absolutamente fundamental.” Bailey subrayó que no podría sentirse igual de confiado al hablar de otros temas si toda su vida estuviera expuesta.

Simone Ashley

Simone Ashley, quien se unió al elenco en la segunda temporada como Kate, la esposa de Anthony, mantiene una relación con Constantin “Tino” Klein, CEO de GP Ice Race. Ashley y Klein se conocieron en mayo de 2022 en el Gran Premio de Mónaco. En diciembre de ese año, Ashley hizo oficial su relación en Instagram con varias fotos de Klein, incluida una de unas vacaciones en las montañas nevadas.

Su primera aparición pública como pareja fue en la fiesta posterior a los premios BAFTA de Netflix en febrero de 2023.

Claudia Jessie

Claudia Jessie, quien interpreta a Eloise Bridgerton, está en una relación con el director de casting Cole Edwards. La pareja prefiere mantener su relación en privado, aunque Jessie ha dado pequeños destellos de su romance en entrevistas. En una entrevista con The Guardian en abril de 2024, Jessie mencionó a Edwards mientras reflexionaba sobre su audición para Bridgerton: “Conseguí un trabajo y un amigo el mismo día”.

En otra entrevista, elogió a Edwards y a su colega Kelly Hendry, diciendo que su audición para Bridgerton fue “la más alegre” que jamás había tenido.

Adjoa Andoh

Adjoa Andoh, quien interpreta a Lady Danbury, está casada con el autor Howard Cunnell. Se conocieron en 1994 en la librería del Battersea Arts Centre. Andoh relató a The Guardian que quedó impactada al ver a Cunnell detrás de la caja de la librería. Aunque empezaron como amigos, su relación evolucionó un año después. Tienen dos hijos juntos y se casaron en 2001. La pareja mantiene su relación privada, aunque Andoh ha publicado ocasionalmente sobre Cunnell, incluida una foto de ellos en la playa celebrando su cumpleaños en 2022.

Polly Walker

Polly Walker, conocida por interpretar a Lady Featherington, está casada con el actor Laurence Penry-Jones. Se conocieron en 2003 en el Theatre West End y se casaron en octubre de 2008. Penry-Jones se convirtió en padrastro de los dos hijos de Walker, Giorgio y Delilah. Aunque tienden a mantener su relación fuera del centro de atención, han asistido a algunos eventos de alfombra roja, como la fiesta posterior a los Globos de Oro de HBO en 2006.

Golda Rosheuvel

Golda Rosheuvel, quien interpreta a la reina Charlotte, ha estado con su pareja, la escritora Shireen Mula, durante más de una década. Su relación comenzó a principios de la década de 2010 en la fiesta de un amigo. Rosheuvel, en una entrevista para el podcast Just for Variety, recordó cómo una directora le aconsejó no revelarse como lesbiana al principio de su carrera.

Sin embargo, ahora se siente “fuera del armario y orgullosa”. Mula ha sido un gran apoyo en su carrera y vida pública. “Mi sexualidad es muy importante para mí”, dijo Rosheuvel a The Guardian en 2022. “El mero hecho de que estés en Bridgerton como una lesbiana negra, birracial, cisgénero y que interprete a la primera reina negra de Inglaterra. El hecho de que estés ahí es inmenso”, añadió sobre el apoyo de Mula.

El elenco de Bridgerton, conocido por sus pasionales historias de amor en pantalla, también ha encontrado el amor en la vida real, manteniendo ciertas relaciones en la esfera privada mientras disfrutan de sus carreras en expansión.