Legislador evista anuncia que a partir de hoy no aprobarán más proyectos sobre créditos externos en el Senado

Actualmente, en la Cámara Alta están tres propuestas de financiamiento por $us 250 millones, uno fue rechazado y dos pendientes en su tratamiento.

eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

En represalia y hasta que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, agende los proyectos de ley 073 y 075, denominados antiprórrogas, el senador evista William Torrez anunció este lunes que a partir de hoy no volverán a aprobar ni tratar en la Cámara Alta más propuestas de norma sobre créditos externos. Actualmente, en esa instancia legislativa están dos pendientes para consideración y otro que fue rechazado.

“Se lo decimos al presidente Luis Arce y David Choquehuanca, de abrirnos procesos, no nos van a atemorizar, no nos van a doblar el brazo, no vamos a aprobar proyectos de ley que tengan que ver con créditos, mientras David Choquehuanca no convoque a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075, no importa que sean aprobados o no, pero deben ser agendados y debemos tratarlo”, advirtió el parlamentario.

Mencionó que en el Senado ya se han aprobado tres normas sobre financiamiento, mismas que estaban dentro del acuerdo suscrito entre las tres fuerzas políticas, pero los del Gobierno no saben cumplir el mismo. Agregó que no teme a que les impongan la aprobación de esos proyectos con la presión de los movimientos sociales y otros sectores, porque en esta ocasión no lo harán.

Lea también:

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, detalló ayer que en la Cámara de Senadores están “paralizados” proyectos de créditos por un total de 250 millones de dólares. El primero tiene que ver con el Programa de Apoyo de Emergencia por Covid-19, para el cual se gestionó $us 100 millones; el otro es para la construcción de la Doble Vía Caracollo-Colomi, que tiene un presupuesto de $us 88 millones.

Por último, otro que fue rechazado, presuntamente por sobrecosto, que tiene que ver con la obra de Ampliación de la Red de Mi Teleférico, para la cual se calculó una inversión de 62 millones de dólares.