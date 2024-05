Legislativo no está cumpliendo con su mandato Constitucional

Lamentan que, en la actual coyuntura, la ALP esté impedida de poder avanzar en el análisis y tratamiento de normativas importantes para los intereses nacionales y dar solución a las necesidades de los bolivianos. Llaman a oficialismo y oposición en la ALP a lograr alcanzar acuerdos que “reencaminen y reconduzcan” el trabajo legislativo para el que fueron elegidos. Señalan a los comicios judiciales como un proceso de vital importancia para el país, por lo que “tienen que seguir su curso” respetando procedimientos y tiempos de la justicia constitucional.

Fuente: El Diario

Haciendo un llamado a oficialismo y oposición para reencaminar el trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Oscar Balderas, señaló que ese Órgano no puede continuar estancado, pues de esta forma solo se perjudica a una población que necesita respuestas a la delicada situación económica, política y social por la que atraviesa.

En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, el asambleísta representante del departamento de Beni, lamentó que en la actual coyuntura, la ALP esté impedida de poder avanzar en el análisis y tratamiento de normativas importantes para los intereses nacionales y dar solución a las necesidades de los bolivianos.

“Hoy el Parlamento, lamentablemente, no está cumpliendo con ese mandato constitucional de deliberar y legislar. Creemos que, en el marco de ese mandato constitucional y la responsabilidad que hemos asumido con el país, debemos realmente reiniciar el trabajo legislativo tanto en la Cámara de Diputados, como en las distintas Comisiones y Comités”, afirmó Balderas.

Asegurando que la ciudadanía espera una respuesta contundente del Legislativo para diferentes problemáticas que golpean al país en temas relacionados al área social, político y económico, además de la salud y otros asuntos pendientes por debatir, el asambleísta de oposición señaló que es tiempo de que la ALP esté a la altura de las circunstancias y sus miembros respondan al mandato de la población que los eligió.

“No podemos seguir empantanados o con situaciones que no solo perjudican y están lesionando los intereses políticos partidarios de las bancadas, sino a la población y al pueblo boliviano en su conjunto”, indicó.

En ese contexto, Balderas llamó a sus colegas parlamentarios de oficialismo y de las fuerzas de oposición en la ALP a lograr alcanzar acuerdos que “reencaminen y reconduzcan” el trabajo legislativo para el que fueron elegidos.

Esta semana, respondiendo a las acusaciones del oficialismo en las que se responsabiliza a la oposición por impedir el tratamiento de proyectos de ley importantes para el país en instancias legislativas, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, señaló que mientras el Gobierno mantenga una lógica de “complotar” contra el Parlamento, este continuará en un “punto muerto” sin poder avanzar en otros temas urgentes.

En criterio de Urquidi, el tema no pasa solo por el retraso en el tratamiento de proyectos de ley, sino por el afán del Gobierno para evitar debatir las propuestas para poner fin a la prórroga judicial mediante los Proyectos de Ley 073 y 075.

“Mientras la Asamblea Legislativa no debata estos proyectos, vamos a seguir en este punto muerto, porque lo que pedimos no es nada fuera de lugar. En tanto no se dé este debate, vamos a continuar en el mismo entrampamiento”, añadió el parlamentario, insistiendo en que el Gobierno complota para truncar los comicios judiciales.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, existe predisposición para debatir las propuestas de ley 073 y 075, sin embargo, aún queda pendiente definir si corresponde su análisis en la Cámara Baja o en el Pleno de la ALP.

Urquidi aseguró que con la reciente suspensión de sesión en Diputados se volvió a evidenciar la falta de voluntad en el oficialismo para avanzar en soluciones para el país, mientras se insiste en destruir la institucionalidad de la ALP a fin de mantener a una justicia funcional y servil, de la que el masismo se benefició durante 18 años.

Consultado por la situación de las elecciones judiciales, Balderas indicó que este proceso es de vital importancia para el país y “tiene que seguir su curso” respetando procedimientos y tiempos de la justicia constitucional que actualmente tiene en sus manos la continuidad de la preselección.

“Entendemos lo importante que son las elecciones judiciales, pero al mismo tiempo somos respetuosos de este Auto Constitucional que, nos guste o no, hay que cumplirlo y esperar que se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional para su resolución”, dijo.

Al respecto, el diputado oficialista Froilán Mamani, coincidió con este criterio esperando que una determinación favorable del TCP deje sin efecto la Acción Popular que paralizó la preselección.

“La población está esperando resultados y no chantajes políticos. Creo que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar de manera inmediata al margen de los plazos que tiene, es importante que la Asamblea Legislativa continúe con el proceso preselectivo para garantizar poder contar con altas autoridades judiciales en el menor tiempo posible”, afirmó Mamani, agregando que en el oficialismo existe la voluntad para avanzar, sin embargo, son autoridades del Ejecutivo las que obstaculizan el proceso.

Balderas concluyó apuntando que en este tema existe un evidente “conflicto de intereses” con los magistrados “autoprorrogados”, pero el país requiere de respuestas y soluciones urgentes a toda la problemática adversa que se está viviendo

