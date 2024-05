Leonardo Loza: «Este tilín de Lucho Arce no ganará las próximas elecciones ni con el MAS»

“Pero yo me quedo con la gente que dice que este tilín de Lucho no ganará ni con el MAS, las siguientes elecciones generales y que en vano quiere apropiarse por la fuerza de nuestro instrumento político. Estamos en la batalla (…), no nos va a ganar este tilín. Lo vamos a derrotar. Están con la plata, el narcotráfico, la corrupción, manejan a payasos, como Campero, (pero) no nos van a vencer”, insistió.