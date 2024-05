“Llegamos al límite, la situación es insostenible”: Transporte pesado reclama por la falta de dólares y de combustible

Fuente: Unitel

“Llegamos al límite, es insostenible la situación”, reclamó Jorge Gutiérrez, el representante de la Cámara de Transporte Internacional de Oruro, que pide al Gobierno nacional una pronta solución a la falta de dólares y los problemas en la distribución de combustibles.

La mañana de este lunes el sector instaló un bloqueo en la comunidad Pasto Grande, en la ruta que une a La Paz con Oruro.

El sector advirtió que, en caso de que no se atiendan sus demandas, las medidas de presión se radicalizarán al punto de llegar a un bloqueo indefinido.

“Ya llegamos al límite. De aquí para allá va a ser pura movilizaciones, porque qué más podemos hacer no nos escuchan no nos escuchan y tenemos que movilizarnos no nos queda otra”, anunció el dirigente.

Como lo había anunciado la semana pasada, el sector anunció una protesta para esta semana que incluye observaciones a la Aduana y sus controles.

“Nos han obligado a nosotros a movilizarnos. Nosotros ya vamos al año de ser dirigentes, hemos esperado. Muchos diálogos para poder solucionar este tema, pero no hemos sido escuchados lastimosamente.

“Por ahora es 24 horas, viene 48, 72, indefinido. de la ciudad de Oruro, ya van a llegar a este lugar”, advirtió.

Pero Gutiérrez dijo que no solo es el dólar, también es el tema del combustible.

“Tenemos que dormir una, dos noches para poder conseguir unos cuantos litros, ni siquiera nos los venden el litraje correspondiente como nosotros lo necesitamos”, denunció.

“De verdad, estamos muy molestos nosotros y espero que no se masifique esto y quiero exhortar a nuestros gobernantes: No hagan a que esto se convulsione más. Esa es solamente una muestra, es el primer movimiento que lo estamos haciendo en este momento”, indicó.

El dirigente indicó que 80% de los camiones están afectados por esta situación -el dólar y los combustibles– puesto que “los importadores ya no pueden comprar porque necesitan ese dinero para poder comprar la mercadería”.

Asimismo, el sector apunta a la Aduana por el supuesto incremento de los aranceles.

“Esta aduana nos está deslocalizando a nosotros, justamente estamos en este lugar de Pasto Grande, para que nos escuchen. Prefiere hacer que la carga entre vía contrabando, imagínese ¿Por qué? Porque lo ha subido los aranceles de manera abusiva, aquí hay personas, funcionarios que se adueñan, que se creen dueños de este recinto que abusivamente lo están desplumando a los importadores y por ende el importador está optando de internar su carga por otros medios”, dijo.

Aseguró que sus “camiones están ingresando de Tambo Quemado vacíos”, pero “a 200 metros, centenares de camiones vía contrabando”.

“Imagínese, ya no entiendo en qué país vivimos, quiénes nos gobiernan, quiénes de verdad controlan el ilícito, de verdad estamos muy molestos”, sostuvo.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha rechazado las denuncias y consideró que la movilización tiene un carácter político.