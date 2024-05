Los avasallamientos son el «pan nuestro de cada día» en Tarija

Fuente: El Periódico

El propietario que vendió lotes donde ahora se levantó el barrio “14 de enero”, en esta ciudad, sin considerar la existencia de una planimetría lograda por la zona, decidió vender el área verde legalizada con la planificación.

La información fue proporcionada por la presidente del barrio, Marina Nolasco Mendoza, en el Distrito 13. Mencionó que denuncian la venta del área verde de la zona a pesar de la planimetría aprobada el 5 de mayo del 2022.

Quien vendió los lotes donde ahora está el barrio, dejó el predio para el área verde, una superficie de 1.200 metros cuadrados, sin embargo, él mismo ahora no quiere respetar la planificación que está oficialmente formalizada.

“Ahora estamos sorprendidos, hace una hora, el mismo señor le mete maquinaria con otra persona indicando que lo están vendiendo”, confirmó al preguntarse, dónde está el trabajo que se hace como municipio.

El trabajo de la directiva, “por qué tienen que avasallar de esa manera los loteadores, están queriendo dejar sin nada de área verde a la zona”, cuestionó al precisar el nombre del responsable de la venta del área verde, Jhonny Jadue Calvo.

Ya el 2017, los vecinos enviaron una carta al gobierno municipal para que resguarde estas áreas verdes, para el bien común, además para que se apruebe la planimetría, como efectivamente ocurrió, sin embargo, ahora quieren dejar de lado todo eso.

No se respeta la planimetría, por eso estamos aquí, para que las autoridades se informen y vayan al lugar y hagan respetar la planimetría que ellos mismos aprobaron, no puede ser que no se respete y cualquiera haga lo que quiera, insistió.

El supuesto vendedor está talando árboles, los churquis, no está respetando ni los aires de quebrada de la zona, agregó al informar que denunciaron formalmente este hecho en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

Presidente del barrio «14 de Enero», Marina Nolasco.

Pidió a las autoridades poner los ojos en este barrio, en su problema, hagan respetar su planimetría, si no hay ese respeto dónde vamos a quedar, acotó al indicar que quienes están comprando un área verde están siendo estafados.

LOS DATOS

Los vecinos se movilizaron y empezaron a cercar el predio de los 1.400 metros cuadrado, “vamos a estar ahí todo el tiempo que sea necesario, hemos venido con una determinación de hacer conocer a la opinión pública el problema”.

Si las autoridades competentes no resuelven este problema hasta el lunes, los vecinos saldremos a la carretera de San Andrés y bloquearemos indefinidamente la ruta, advirtió al indicar que la población tome en cuenta esta situación.