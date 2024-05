“Los ciberdelincuentes ahora buscan a la gente de a pie”, afirma un experto

Fuente: Red Uno

Tras ser descubierta una red criminal de préstamos de dinero y extorsión, un experto recomienda a la población estar alerta pues los ciberdelincuentes ya no atacan a las empresas como lo hacían antes, sino a las personas.

El ingeniero Luis Solari, ingeniero en Sistemas y Especialistas en ciberseguridad, participó en una entrevista en el programa Que No Me Pierda y señaló que la ciberseguridad ya es algo latente en Bolivia, no solo pasa en otros países. “La ciberseguridad es una necesidad en todas las personas y debemos estar conscientes y alerta pues los ciberdelincuentes ya no solo atacan a las empresas como antes lo hacían, sino que su blanco, hoy en día son las personas”, aseguró.

En este sentido, explicó que los ciberdelincuentes se dedican a atacar a las personas a pie mediante diferentes tipos de técnicas como ‘fishing’, robo de identidad, manipulación de datos, estafas y fraudes informáticos. “Cada una de estas técnicas tienen diferentes particularidades y puede evitarse”, explicó Solari.

El experto de ciberseguridad aseguró que una de las técnicas más comunes es enviar enlaces a las que el ciudadano le da click y es redirigido a páginas donde exigen poner los datos personales como usuarios y contraseñas y acceder a cuentas bancarias.

Otra técnica que se está dando mucho en las últimas semanas es el robo de las cuentas de WhatsApp, cuando uno recibe un mensaje de esta empresa supuestamente y le advierte que están intentando robar su cuenta y le pide poner un código de seguridad y de esa forma el atacante puede ingresar a la cuenta y extraer todo los datos.

Otro engaño común es el engaño a través de premios, que actualmente ya no solicitan depositar tarjetas sino, los datos personales.