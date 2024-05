Los clubes bolivianos tienen una semana crucial en Copas

Fuente: lostiempos.com

Bolívar es el club que tiene un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores. Para conseguir el boleto, sólo necesita de un punto más.

Su misión esta semana es mínimamente sacar un empate en su visita a Flamengo mañana (20:30 HB), para así asegurar el cupo en la siguiente fase. Pero Bolívar también podría ingresar a este duelo ya con la clasificación bajo el brazo, porque si Palestino cae hoy (22:00 HB) en su visita ante Millonarios, se convertirá en inalcanzable para el cuadro chileno y en sus últimos duelos, sólo tendrá que definir si irá como primero o como segundo.

En el caso de The Strongest líder del grupo C con 7 puntos, mañana (18:00) recibirá a Huachipato, que es segundo de la serie con 5. En el caso de que logre una victoria, el Tigre acariciará la clasificación, aunque para confirmarlo deberá sacar al menos un empate en su visita a Gremio el 29 de mayo, para así no tener que esperar los resultados de los partidos reprogramados por las inundaciones en Brasil como ser: Huachipato vs. Gremio, que jugará el 4 de junio y Gremio vs. Estudiantes a disputarse el 8 de junio.

Copa Sudamericana

En el caso de la Copa Sudamericana, quien tiene el mejor panorama para avanzar a octavos es Always Ready, que es líder del grupo A con 10 unidades. Pero como en este torneo sólo avanzará el primero de cada serie, todo se definirá en la última fecha, debido a que Medellín le pisa los talones con 9 puntos.

Mañana (22:00) el Millonario visitará a César Vallejo, de ganar este duelo, sumado a que Medellín caiga ante Defensa y Justicia, podría dejar al cuadro boliviano en la puerta de la clasificación.

Entre tanto, Nacional Potosí, que recibe hoy (22:00) a Sportivo Trinidense y Real Tomayapo que mañana (18:00 HB) visita a Belgrano, esperan por un milagro que los dejen al menos en zona de repechaje.