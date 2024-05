Los jefes de los medios que luchan contra la inteligencia artificial y los que están haciendo acuerdos

Barry Diller cambió su enfoque respecto a la IA, firmando con Microsoft y OpenAI un acuerdo que permite el acceso a sus archivos editoriales, prometiendo aumentar el tráfico hacia las historias originales de sus publicaciones.

Barry Diller cambia su postura sobre la IA, firmando un acuerdo con OpenAI.

Hace un poco más de un año, Barry Diller instó a sus colegas titanes de los medios a combatir el avance de la inteligencia artificial en el negocio editorial. Había llegado el momento, dijo, de “iniciar absolutamente litigios” contra las empresas tecnológicas que intentaban “extraer nuestro contenido” y “canibalizarlo todo”.

“Si toda la información del mundo puede ser absorbida en esta vorágine, y luego esencialmente reempaquetada… no habrá publicación”, advirtió en una conferencia de medios en abril del año pasado.

“Si piensas que eso no va a pasar”, añadió, “estás siendo un tonto”.

Este mes, sin embargo, IAC de Diller , que posee People, Food & Wine e InStyle, entre otras revistas conocidas, firmó un acuerdo de “asociación estratégica y licencia” con Microsoft y OpenAI , el creador de ChatGPT . Ahora se permitirá a OpenAI acceder a algunos de los abundantes archivos de la compañía, a cambio de proporcionar enlaces (y, teóricamente, tráfico web) de regreso a las historias originales.

A medida que las empresas tecnológicas se apresuran a perfeccionar máquinas que ya pueden producir texto similar al humano, resumir largos y describir documentos imágenes y videos, las compañías de medios están luchando por descubrir cuál es su lugar en esta nueva fiebre del oro.

Y mientras algunas continúan librando una guerra -notablemente, el New York Times , que presentó una demanda por derechos de autor contra OpenAI el año pasado- otras están tratando de encontrar un acomodo difícil con la misma tecnología que algunos temen que esté a punto de destruirlas .

“IAC, dijo en un comunicado, obtendrá ‘compensación directa por nuestro contenido’ (los términos financieros no se han hecho públicos) mientras “seguimos aplicando las leyes de derechos de autor contra otros en cualquier foro”.

No fue el primer jefe de medios en encontrar espacio para el compromiso. El acercamiento de la industria a la IA comenzó el verano pasado, cuando The Associated Press alcanzó un acuerdo de licencia: OpenAI obtendría acceso a parte de su vasto tesoro de noticias, mientras que AP “aprovechará la tecnología y la experiencia en productos de OpenAI » , según el anuncio.

Las conversaciones sueltas sobre que las empresas de medios presentarán algún tipo de frente unido contra la Gran IA se desvanecieron. Se anunciaron acuerdos con eficiencia silenciosa.

Semafor lanzó un feed de noticias de última hora generadas por IA “apoyado” por Microsoft . Axel Springer -el editor alemán que posee Politico y Business Insider- dijo que “aprovechará la IA para mejorar las experiencias de contenido” y “apoyar un futuro sostenible para el periodismo”. Le Monde en Francia y Prisa Media en España se asociaron con OpenAI para llevar contenido de noticias en francés y español a ChatGPT . Cuando Financial Times anunció su acuerdo con OpenAI en abril, el CEO John Ridding adoptó un tono prometeico.

“Como con cualquier tecnología transformadora, existe el potencial para avances significativos y grandes desafíos”, dijo, “pero lo que nunca es posible es retroceder en el tiempo”.

Barry Diller firmó un acuerdo estratégico con OpenAI y Microsoft para compartir contenidos a cambio de enlaces. (EPA/Julien de Rosa)

OpenAI se ha negado a decir qué datos alimentan su tecnología. Pero todos los chatbots de IA se entrenan con billones de frases extraídas de internet que alguien escribió. Una revisión de 2023 realizada por The Washington Post de un conjunto de datos importantes utilizados por Google y Meta para entrenar su IA encontró que contenía páginas de Wikipedia , publicaciones en blogs personales y sitios web religiosos, así como una gran cantidad de artículos de noticias de sitios tan variados como el New York Times y Breitbart News .

Pero ahora que OpenAI y otras compañías de chatbots están alcanzando la madurez como productos de consumo, necesitan algo más que material de entrenamiento de idiomas. Necesitan información actualizada para responder a las preguntas de los usuarios sobre el mundo y los eventos actuales.

En una primera línea de defensa, muchas empresas de noticias cautelosas comenzaron a bloquear a OpenAI para que no extrajera contenido de sus sitios. Así que la empresa tecnológica comenzó a trabajar en acuerdos para pagar por el acceso a las noticias.

La semana pasada, News Corp. anunció un acuerdo de varios años que permitirá a OpenAI acceder a su contenido de noticias para responder a las preguntas de los usuarios. The Wall Street Journal -una propiedad de News Corp.- informó que el acuerdo podría valer más de USD 250 millones en cinco años.

Es un gran número. Pero comparado con “el valor que la IA generativa está trayendo a estas grandes empresas tecnológicas, creo que es seguro decir que la cantidad que se está pagando es baja”, dijo el economista Haaris Mateen a The Post .

Aunque las empresas de IA lanzan una amplia red para obtener contenido fresco, el periodismo ha resultado ser uno de sus recursos más valorados, agregó Mateen , profesor asistente de finanzas en la Universidad de Houston. De lo contrario, “no pueden producir resultados sobre temas de actualidad -y cuando digo temas de actualidad, me refiero a todo, desde política hasta entretenimiento”.

Pero cuesta dinero contratar a los reporteros y editores que crean periodismo. Lo que se está conformando, dijo Mateen , es un sistema en el que “los costos de producir noticias son asumidos por un lado, mientras que todo el valor está destinado a ser aprovechado por el otro lado”.

Algunos observadores piensan que las compañías de medios que se apresuran a asociarse con la IA lo lamentarán.

“Los acuerdos de licencia para entrenar a la Estrella de la Muerte de la Automatización para poder replicar más precisamente tu trabajo en el futuro”, escribió el periodista Hamilton Nolan la semana pasada, “es el equivalente a sentirse complacido contigo mismo por haber ganado cinco dólares vendiendo las llaves de tu casa a unos ladrones”.

El New York Times aparentemente está manteniendo firmemente sus llaves. En diciembre, exigió a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, argumentando que las empresas habían utilizado millones de artículos del Times para entrenar los grandes modelos de lenguaje que ahora están desplegando para competir con el Times por lectores y tráfico web. El Times está reclamando “millas de millones de dólares” en daños.

En los documentos presentados en el tribunal federal, el Times argumentó que OpenAI amenazaba su capacidad misma para ganar dinero con su propio producto.

“Con menos ingresos, las organizaciones de noticias tendrán menos periodistas que puedan dedicar tiempo y recursos a historias importantes y en profundidad, lo que crea el riesgo de que esas historias no se cuenten”, afirmó el Times . “El costo para la sociedad será enorme”.

OpenAI ha dicho que su uso de artículos con derechos de autor está protegido bajo los estatutos de “uso justo”.

Le Monde y Prisa Media se asocian con OpenAI para llevar noticias a ChatGPT. (Bloomberg)

Pero otras organizaciones de medios ahora están adoptando la postura del Times . En febrero, The Intercept también exigió a OpenAI por infracción de derechos de autor. El mes pasado, ocho periódicos locales y regionales propiedad de Alden Global Capital demandaron por infracción de derechos de autor, así como por daño reputacional que afirman fue causado por OpenAI al elaborar respuestas sin sentido o “alucinadas” y atribuirlas a los informes de los periódicos. .

El hecho de que tantas empresas de medios estén cerrando acuerdos con OpenAI podría “diluir” el poder de negociación que tienen las empresas que la están demandando , señaló Mateen . Por otro lado, al pagar a algunos editores tanto dinero, OpenAI podría estar socavando su propia defensa: Si realmente fuera “uso justo”, dijo, “estarían lo suficientemente seguros como para no pagar nada”.

Otros grandes editores ni han firmado acuerdos con OpenAI ni la han demandado, todavía.

The Post y la cadena nacional de periódicos Gannett , por ejemplo, han optado por desarrollar sus propias herramientas de IA . La semana pasada, ambas compañías lanzaron resúmenes generados por IA y revisados por redacciones, adjuntos a los artículos, un movimiento que están promocionando como una forma de involucrar más profundamente a los lectores con los mismos artículos.

El CEO y editor de The Post , William Lewis , señaló que está manteniendo sus opciones abiertas. Dijo en un comunicado que The Post está “en el mercado buscando asociaciones significativas con IA » al mismo tiempo que se refiere a preocupaciones más amplias sobre derechos de autor.

“Tenemos que ser remunerados por lo que se ha tomado hasta ahora, de una manera u otra”, dijo.

La carrera por desarrollar IA ha llevado a cambios significativos en las corporaciones de medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CEO de OpenAI , Sam Altman , ha descrito los contratos de licencia como beneficios tanto para su tecnología como para la calidad del periodismo. El CEO de News Corp. calificó su propio acuerdo con OpenAI como el “comienzo de una hermosa amistad”.

Pero algunos editores escuchan ecos del entusiasmo de su industria por olas anteriores de innovaciones en la era digital, como la promesa de las redes sociales, que adormecieron a los jefes de medios para permitir que Big Tech suplantara sus relaciones con su audiencia, mientras recibían poco. a cambio, según Jessica Lessin , fundadora y directora ejecutiva de The Information , un sitio de noticias tecnológicas.

“Durante todo el tiempo que he informado sobre empresas de internet, he visto a los líderes de noticias tratar de adaptar sus negocios a la voluntad de Apple , Google , Meta y más…”, escribió Lessin en The Atlantic . “Nunca, nunca funciona según lo planeado”.