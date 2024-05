Maternidad Percy Boland entrará en paro el miércoles ante falta de ítems, infraestructura y equipamiento

Realizarán movilizaciones como parte de la protesta. Señalan que las autoridades de los tres niveles de Gobierno incumplieron acuerdos.

Fuente: Unitel

La Maternidad Percy Boland, en Santa Cruz, cumplirá un paro de 24 horas este miércoles como parte de una protesta ante la falta de ítems, infraestructura y equipamiento. Apuntan a los tres niveles de Gobierno por incumplir los acuerdos antes establecidos para ir dando solución a los problemas que aquejan al hospital de la mujer.

Andrés Panoso, de Control Social de la Maternidad Percy Boland, señaló que el paro de actividades será por la falta de equipamiento, medicamentos, insumos y otros.

“El tema es económico, no hay presupuesto para salud, no hay una planificación de la salud y ya la maternidad colapsó. Las autoridades no cumplieron. Se determinó entrar en paro de actividades con las movilizaciones hasta ser atendidos y que se solucione lo básico para poder atender, no se puede jugar con la salud de la población”, dijo Panoso.

Pese a que el miércoles se cumplirá el paro de 24 horas, los servicios de emergencia serán normales y con refuerzos para dar atención a la población.

“No hay nada, se comprometieron a presentar proyectos y avances, pero no hay nada”, dijo Panoso a tiempo de señalar que el Gobierno municipal y departamental no cumplieron con acuerdos de infraestructura; y el Gobierno central no cumplió con la dotación de ítems.

Los problemas de la Maternidad Percy Boland vienen de hace meses, al igual que las movilizaciones, ya que los espacios de neonatología está casi siempre saturado, la falta de personal para atender a los recién nacidos, entre otros problemas.