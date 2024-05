Maven, una red social sin seguidores, enfocada en el contenido de calidad

Ya sabemos que las redes sociales suelen centrarse en métricas de popularidad, que a menudo resultan en estrés y competencia, por eso es curioso que nazcan soluciones como Maven, una innovadora plataforma que promete transformar nuestra forma de interactuar en línea. Apoyada por grandes nombres como Ev Williams, cofundador de Twitter, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, Maven se deshace de los ‘likes’ y seguidores para dar paso a un ambiente más saludable y enfocado en el descubrimiento aleatorio y las discusiones profundas.

Maven no es una red social común. La plataforma, que cuenta con el respaldo de figuras clave en la industria tecnológica, se basa en un algoritmo que favorece la serendipia y la conversación significativa sobre la simple acumulación de seguidores. Inspirada en el trabajo del científico de la computación Kenneth Stanley sobre la open-endedness, Maven busca ser un espacio donde la exploración y el descubrimiento guiados por el azar sean la norma, no la excepción.

¿Cómo funciona Maven?

A diferencia de plataformas convencionales, en Maven no sigues a personas, sino a intereses. Esto puede incluir desde temas tan amplios como la tecnología hasta nichos específicos como la dilatación del tiempo gravitacional. Al publicar algo, no te preocupas por cuántos ‘likes’ recibirás, sino por la calidad de las conversaciones que tu publicación pueda generar. Los algoritmos de Maven analizan el texto y lo asocian automáticamente con los intereses relevantes, asegurando que solo las personas verdaderamente interesadas vean tu contenido.

El corazón de Maven es su algoritmo, diseñado para fomentar un ecosistema donde los contenidos no solo se muestren por popularidad. Cada publicación debe superar un umbral mínimo de interacción para continuar circulando, lo cual evita que el contenido superficial o no deseado domine el feed. Este enfoque no solo aumenta la diversidad de los temas discutidos, sino que también promueve un ambiente más inclusivo y reflexivo.

Los primeros adoptantes de Maven han expresado su satisfacción con el enfoque de la plataforma. Sin la presión de acumular seguidores o competir por atención, muchos han encontrado en Maven un refugio para discusiones auténticas y enriquecedoras. Desde aficionados al fútbol hasta expertos en cocina, los usuarios disfrutan de un espacio donde pueden compartir y explorar sus pasiones sin estrés.

Futuro y potencial de Maven

Aunque Maven todavía es una red emergente y su base de usuarios es modesta, su enfoque único ya está dando frutos en términos de interacciones significativas y descubrimientos fortuitos. El equipo de Maven, compuesto por sus cofundadores y algunos contratistas, sigue explorando modelos de negocio que respeten su ethos de no convertir a las personas en productos. La posibilidad de introducir anuncios basados en intereses declarados se contempla como una opción viable para su sustentabilidad financiera.

Lo tenéis en heymaven.com, con enlaces para iOS y android.