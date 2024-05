“Me atacaron con piedra, cuchillo y machete”, relató el joven apuñalado 14 veces

El joven relató a Red Uno, el terrorífico momento en el que fue agredido.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Un joven de 17 años fue brutalmente atacado por un grupo de ocho presuntos pandilleros en el barrio Cupesí Terrado, en el noveno anillo, zona este de Santa Cruz. El incidente ocurrió la noche del lunes 6 de mayo, cuando el adolescente regresaba a su domicilio después de compartir con amigos.

El joven relató a Red Uno, el terrorífico momento en el que fue agredido. “Me atacaron con piedra, cuchillo, machete y tengo catorce puñaladas, una de ellas está infectada”, dijo la víctima.

Los atacantes lo despojaron de sus zapatos y su celular, dejándolo inconsciente y gravemente herido. “Estaba retornando a mi domicilio cuando sentí que por atrás me golpearon. Me tiraron al suelo y empezaron a acuchillarme”, comentó el joven. En videos de cámaras de seguridad, se observa a un individuo vestido con una chamarra blanca recogiendo un cuchillo y apuñalando al joven repetidamente antes de huir junto con el resto del grupo.

“Uno no sé qué tendría contra mí y vino y me agredió con machete directo a la cabeza, quise defenderme, pero no pude. Como se ve en el video me patearon en la cara, me caí y ya estaba apuñalado”, agregó.