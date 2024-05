Mercado sobre congreso con Evo Morales: “Que no ponga pretextos y condiciones absurdas para unificar el Instrumento Político”

Fuente: ABI

El presidente de la Cámara de Diputados y jefe de la Bancada Nacional del MAS-IPSP, Jerges Mercado, lamentó este lunes las condiciones que Evo Morales pidió para la realización de un congreso con el Pacto de Unidad y las calificó como “absurdas”.

“Que (Morales) no ponga pretextos y que no imponga condiciones absurdas para ir al diálogo y unificar al Instrumento Político más importante de Bolivia (…) Es absurdo que le pida al presidente Arce que lo habilite, quien habilita y deshabilita, en primer lugar, es la Constitución Política. Hay una resolución emanada por el Tribunal Constitucional que dice que Morales no puede ser candidato. Finalmente, quien habilita o deshabilita es el Órgano Electoral”, dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, Mercado valoró un posible acercamiento del presidente Luis Arce y Morales en un congreso de unidad, pero consideró que Morales debe liberarse “de la angurria de poder y nostalgia por el Palacio de Gobierno”.

“Creo que el diálogo es la única forma en que respondamos al pueblo boliviano organizado que es el único dueño del Proceso de Cambio y el MAS a través de sus matrices y sus organizaciones sociales”, sostuvo.

Arce instó el jueves 9 de mayo a Morales a “reflexionar” y reunirse con el Pacto de Unidad para buscar la unidad de MAS – IPSP mediante un congreso y evitar que se proscriba la sigla.

Recordó que los dirigentes del Pacto de Unidad instaron al exmandatario en varias ocasiones a que pueda convocar a una reunión de coordinación para el X Congreso Nacional del Instrumento Político, que se llevó a cabo en los primeros días de este mes y no asistió.

En las últimas horas, Morales dijo que está dispuesto a realizar un congreso conjunto para definir la nueva directiva del MAS – IPSP, solo si Arce declara públicamente a la comunidad internacional que “Evo no está inhabilitado”, para las elecciones presidenciales en 2025.

“Si de veras Lucho (Arce) quiere un nuevo congreso de unidad, yo quiero que públicamente diga: ‘Lucho no va a impulsar ni la proscripción del MAS-IPSP ni la inhabilitación de Evo, que lo diga públicamente al pueblo boliviano y la comunidad internacional’”, expresó Morales, en Radio Kawsachun Coca.

Mch/MC