El ministro de Economía refutó que los precios suban porque no hay dólares y explicó que al país llegan productos más caros. Aseguró que Bolivia no está en crisis.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que Bolivia no es una isla, siente los “coletazos” de lo que ocurre a nivel internacional y registra una “inflación importada” en el precio de algunos productos. Pese a ello, reiteró que la inflación del país sigue siendo una de las más bajas en la región y el mundo.

“Hay una inflación de productos nacionales y el otro componente es la inflación importada que viene justamente de estos fenómenos, un producto que incrementa su precio afuera y se interna a la economía y llega con un precio igual o más alto, y eso tiene un impacto en la economía nacional”, explicó, en conferencia de prensa.

La autoridad refutó una vez más los reportes de analistas que critican el incremento de precios por falta de dólares y garantizó que el país “no está en crisis, pero hay una insuficiencia de divisas”.

Con cifras en mano, explicó que a nivel mundial existe un incremento en las tasas de interés internacional de créditos desde febrero de 2022. En el caso regional, señaló que las tasas de interés están por encima del 10%.

Precios

Respecto a la inflación, dijo que a nivel mundial está en un promedio del 5,3% y si bien es una cifra inferior a la de 2022 (8,9%), sigue siendo alta y repercute en los precios.

Nombró, por ejemplo, el aumento en las tarifas de los contenedores: entre enero y diciembre de 2023 se pagó un promedio de $us 1.674 por un contenedor de 40 pies; en enero subió a $us 3.964, el 2 de mayo bajó a $us 2.725, pero el 23 de mayo se disparó a $us 4.072.

“¿Esto acaso no es un efecto que no nos impacta? ¿O es Bolivia inmune o no tiene, digamos, ningún tipo de relación ante este incremento? Claro que sí, va a tener que soportar algunos de esos efectos en términos de costos de logística”, complementó.

Inflación

Indicó que estos indicadores también se reflejan en el precio de otros productos como la gasolina, el arroz, el tomate, el desodorante y el detergente.

Recordó que en Bolivia la gasolina tiene un precio subvencionado y se mantiene en $us 0,54 por litro, mientras que en otros países continúa subiendo. Por ejemplo, dijo que en Uruguay se incrementó en 5,9%, pasando de $us 1,92 en diciembre de 2023 a $us 2,03 al 20 de mayo, y en Argentina se reportó un alza del 33,3%, al pasar de $us 0,83 a $us 1,10 en el mismo periodo.

Sobre el arroz, informó que en Argentina tiene un costo de Bs 16,8 por kilogramo, en Brasil Bs 11,3, en Uruguay Bs 11,1, pero en Bolivia está a Bs 10,6.

Mientras el tomate, si bien en Bolivia ha tenido un aumento, llegando a Bs 7,3 por dos libras, en Uruguay está en Bs 22,8; en Argentina, Bs 17,6; en Chile, Bs 12,2; en Brasil, Bs 11,2, en tanto que en Colombia llegó Bs 6,4. Similar fenómeno ocurre con el desodorante y los detergentes.

Montenegro aseguró que esta “inflación importada” es resultado de estos “fenómenos, un producto que aumenta su precio afuera y es internado a la economía”.

Apoyo

El ministro reiteró que el país trabaja en una política para proteger el bolsillo de la población con medidas como la subvención a los hidrocarburos y alimentos, y el apoyo al sector agropecuario a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que tiene acumulada una importante cantidad de arroz, maíz y sorgo.

“La política de protección para las familias bolivianas, por la acción del Gobierno, está ahí presente para evitar golpes duros que vengan del sector externo”.

Producto de estos fenómenos, dijo que antes llegaban productos de contrabando desde Argentina para venderse a menor precio y ahora ocurre al revés, se llevan productos más económicos de Bolivia para venderlos en ese país.

Este lunes, el presidente Luis Arce reconoció que su Gobierno tiene “ciertas dificultades” con la divisa estadounidense, pero que es un problema que atraviesan varios países. Pese a ello, descartó que el país esté en una crisis económica.