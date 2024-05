Montenegro: No vamos a aplicar ninguna medida de obligatoriedad para traer divisas al país

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, este domingo , en el canal estatal. Captura de video

Fuente: correodelsur.com

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este domingo que el Gobierno no tiene previsto aplicar ninguna medida de obligatoriedad para que los exportadores ingresen sus dólares en el sistema financiero nacional, luego de que el presidente Luis Arce advirtiera el jueves con aprobar algún mecanismo para garantizar que ese sector traiga el 100% de sus dólares al país.

La autoridad dijo que el Gobierno evaluará con los exportadores el mecanismo de devolución inmediata de Cedeim (Certificados de Devolución Impositiva), uno de los diez puntos del “Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial” que suscribió la administración de Arce con el sector privado en febrero pasado.

“Vamos a evaluar este mecanismo. Nosotros no tenemos contemplado generar una normativa de obligatoriedad de traer todas las divisas al país, sino que lo hacemos con un esquema de incentivos. Este esquema de incentivos son los Cedeim. Nos vamos a sentar el lunes con los exportadores para evaluar este mecanismo”, dijo Montenegro en declaraciones a la estatal Bolivia tv.

El ministro, no obstante, dijo que “hay algunos exportadores que no están trayendo” sus dólares al país, por lo que señaló que el mecanismo de devolución de los Cedeim “está funcionado para algunos” y no para todos.

“Lo vamos a evaluar”, reiteró Montenegro, aunque insistió en que el Gobierno no tiene planeado aplicar ninguna normativa para obligar a los exportadores a traer sus dólares al país.

“No vamos a aplicar ninguna medida de obligatoriedad de traer todas las divisas. En ningún momento lo hemos planteado (eso)”, reiteró.

El jueves, en un diálogo con los periodistas de La Paz, Arce advirtió con aprobar alguna “medida” para garantizar que los exportadores “traigan el 100%” de sus divisas al país.

“Si exportan y no traen los dólares, eso no sirve al país. Hay que aumentar las exportaciones. Estamos totalmente de acuerdo, pero tienen que traer (sus dólares al país) y comprometerse, sino vamos a tener que sacar alguna medida, desde el sector público, para que traigan el 100% de las divisas a nuestro país”, advirtió.

Montenegro dijo que la solución correcta a la caída de las Reservas Internacionales Netas es industrializar el país y consolidar la política del Gobierno de sustitución de importaciones. Dijo que ello le ahorrará divisas al país, pero señaló que ello será paulatino.