Movilizados en San Julián descartan suspensión del bloqueo; decenas de camiones están parados en la ruta

Fuente: Unitel

Los dirigentes vecinales de San Julián sostuvieron al mediodía de este jueves una reunión para definir si se habilitaba un cuarto intermedio en el segundo día de bloqueo de la ruta que une a Santa Cruz con Beni.

Al final, los movilizados optaron por mantener la protesta hasta que las autoridades de la Gobernación lleguen al lugar para dar una solución definitiva al conflicto.

Los movilizados, que protestan por el incremento de los pasajes del transporte público, anunciaron que radicalizarán las protestas y no brindarán pausas o “cuartos intermedios”.

“No va a haber cuarto intermedio porque no nos ha hecho cumplir con la Gobernación porque no nos ha hecho cumplir con la ley que tenemos”, señaló Carmen Quintanilla, dirigente vecinal.

Es más, la representante anunció que cerrarán el paso por rutas alternas para todo tipo de vehículos.