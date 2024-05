Muere segunda paciente víctima del falso médico, la operó por supuestas úlceras

La mujer de 75 años, fue sometida a un examen de endoscopía y el mismo día le practicaron una cirugía.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

El falso médico, supuesto especialista en cirugía digestiva y bariátrica, suma su segunda víctima, una mujer de 75 años no resistió a las lesiones provocadas y llegó a fallecer durante la madrugada de este miércoles.

La hija de la víctima, contó que su madre presentaba dolores en el estómago, y tras acudir a diversos médicos, hallaron una publicación en redes sociales con algunas promociones para el desarrollo de exámenes digestivos a precios bajos.

“Primero fuimos a los hospitales públicos, me la estabilizaron y de ahí es que fui a dar con este doctor, este le pidió someterse a una endoscopía, le dijo que tenía ulceras y le operaron ese mismo día, no le quisieron internar ni nada, me dijo que ya estaba bien”, cuenta la hija de la víctima.

Hasta la fecha, son varias las víctimas de este falso médico identificado como Christian Gosen, el pasado mes de octubre falleció un hombre porque presentaba varias complicaciones, ahora se suma la mujer de la tercera edad.

Según el abogado de otra de las víctimas, el modus operandi del medico era similar con todos los pacientes, les practicaba una endoscopía y posteriormente los operaba.

Actualmente, el falso médico, cuenta con detención preventiva por una denuncia de mala praxis médica, ahora su situación jurídica podría complicarse, ya que se presentó una persona más que perdió la vida por sus prácticas médicas.

Por otra parte, se sumaron a la denuncia en contra del falso médico, pacientes que dijeron haber sido víctimas de violación, el caso continúa en proceso de investigación.