Murió Dabney Coleman, legendario actor de Hollywood, a los 92 años

El intérprete deja un legado de seis décadas en el cine y la televisión. En uno de sus últimos proyectos, se convirtió en el padre ficticio de Kevin Costner en la famosa serie western “Yellowstone”

Coleman interpretó a John Dutton Sr. en la exitosa serie «Yellowstone». (Créditos: Paramount)





Dabney Coleman, veterano talento de Hollywood y estrella de películas clásicas de los años 80 como Nine to Five y Tootsie, falleció el pasado jueves a los 92 años. Su hija, la cantante Quincy Coleman, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, y detalló que el deceso se produjo en su hogar de Santa Mónica, California. La causa de muerte no se mencionó.

“Tal como vivió, atravesó este acto final de su vida con elegancia, excelencia y maestría”, escribió su hija al medio estadounidense. Coleman describió a su padre como un “mentor, un héroe y un rey”, cuyo espíritu seguirá presente a través de “sus seres queridos y su legado”.

Con más de seis décadas de trabajo dedicado al arte, Dabney Coleman llevó su talento al universo de Yellowstone, durante el final de la temporada 2. El actor dio vida a John Dutton Sr., el padre del personaje interpretado por Kevin Costner.

Taylor Sheridan, co-creador de la serie, recordó a Coleman como una influencia significativa en su carrera, motivo por el que lo invitó a la serie y le otorgó un rol importante para la historia del rancho en Montana.

“Tuve la oportunidad de trabajar con Dabney en 2003 y aprendí lecciones invaluables sobre el poder de la simplicidad como artista. Fui testigo de su humildad, gracia y paciencia. Me sentí honrado cuando accedió a aparecer en Yellowstone. Su actuación fue una lección de valentía y honestidad emocional”, dijo a Deadline. “Dabney Coleman es un tesoro. Se le echará de menos y se le admirará siempre”.

El actor falleció a los 92 años, en su residencia de California (REUTERS/Kevork Djansezian)

Más homenaje

Diversos colegas y amigos expresaron sus condolencias tras conocer la noticia. Ben Stiller destacó en su cuenta de X: “El gran Dabney Coleman literalmente creó, o definió —de una manera única— un arquetipo como actor de personajes inusuales. Era tan bueno en lo que hacía que es difícil imaginar las películas y la televisión de los últimos 40 años sin él”.

James Woods (Salvador) lo homenajeó recordando una anécdota más cotidiana, ya que solía cruzarse con el actor en el restaurante Dan Tana’s de Hollywood. “Dabney Coleman estaba siempre ahí, sentado en la cabina número uno, comiendo su característico filete. Lo amé como actor y lo amé aún más cuando nos hicimos amigos. #RIPDabneyColeman”, escribió en sus redes sociales.

Dolly Parton, Lily Tomlin y Jane Fonda trabajaron con Coleman en la comedia «Cómo eliminar a su jefe» (Créditos: 20th Century Fox)

Desde el drama hasta la comedia, la filmografía de Dabney Coleman abarca más de 60 películas y shows de televisión. Su carrera comenzó en el teatro, al debutar en Broadway con la obra A Call on Kuprin en 1961. Luego, en la pantalla chica comenzó a abrirse un espacio en series de los años 60, como The Alfred Hitchcock Hour, Rumbo a lo desconocido, Ben Casey y Bonanza.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó con el papel del alcalde Merle Jeeter en la sátira Mary Hartman, Mary Hartman, que se emitió entre 1976 y 1977.

En 1980, Coleman protagonizó la comedia Cómo eliminar a su jefe, como el director sexista que enfrentaba a los personajes de Dolly Parton, Lily Tomlin y Jane Fonda. Asimismo, su papel en Tootsie de 1982 junto a Dustin Hoffman lo consolidó como un villano hilarante.

Jessica Lange y Dustin Hoffman coprotagonizaron ‘Tootsie’ junto a Coleman en 1982 (Créditos: Columbia Pictures/Getty Images)

Coleman también recibió el reconocimiento por su trabajo en televisión con la sitcom Buffalo Bill (1983-1984), donde su actuación le valió dos nominaciones al Emmy y una al Globo de Oro. En 1988 llegó a ganar en esa gala por su papel en The Slap Maxwell Story y obtuvo un Emmy por la película legal Juramento de silencio en 1987.

En The Guardian (2001-2004) interpretó a Burton Fallin, y luego, gracias a El imperio del contrabando de HBO, consiguió dos premios del Sindicato de Actores por su papel recurrente.

En 2014, Dabney Coleman fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Créditos: REUTERS/Phil McCarten)

En sus últimos años, Coleman fue invitado especial en series como Ray Donovan, NCIS y Lucha por la justicia. Además, fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2014, un merecido homenaje a su brillante trabajo en el séptimo arte.