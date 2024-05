Nadal cae eliminado en su posiblemente último Roland Garros

«Espero volver para los Juegos», afirmó el tenista español emocionado, que dijo haberse demostrado estar «listo para más». «Si es la última vez, lo he disfrutado», añadió.

Fuente: DW

El español Rafael Nadal, catorce veces campeón de Roland Garros, no pudo obrar el milagro ante el alemán Alexander Zverev, cuarto jugador mundial, ante el que perdió 6-3, 7-6 (7/5) y 6-3, este lunes (27.05.2024) en la primera ronda del torneo parisino. El español, sin embargo, desató con destellos de buen juego las ovaciones del público, que hoy batió un récord al llenar la pista principal (15.225 entradas) en un duelo de primera ronda.

A sus casi 38 años y sin apenas haber jugado desde 2022 por las lesiones tras retomar la competición en enero, el mallorquín no tuvo opción ante uno de los tenistas más en forma del circuito, reciente campeón en Roma y que en segunda ronda jugará ante el belga David Goffin (115º) o el francés Giovanni Mpetshi Perricard (66º). «Tengo que felicitar a Sasha por este gran partido», dijo Nadal sobre su rival, al que deseó «lo mejor en el resto del torneo». Y recordó también el mal momento pasado en 2022, cuando Zverev abandonó lesionado en la semifinal.

«Ya lo he dicho antes, han sido dos años muy duros de lesiones. El proceso por el que he pasado para estar aquí no ha sido la preparación ideal y no he podido hacer más ante un gran jugador como Sacha. No puedo decir seguro al 100% que no volveré a jugar aquí, pero sí puedo decir al 100% que he disfrutado cada vez que he jugado en esta pista y ante este público. Espero volver para los Juegos. Será otra oportunidad para mí», dijo tras el partido.

«No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda», aseguró el español, que lamentó que el sorteo le cruzara de entrada contra «uno de los mejores del mundo». Sobre su futuro, Nadal aseguró que se da de plazo hasta los Juegos de París para ver si está en condiciones de seguir: «Ahí haré un balance, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico,… y tomaré una decisión».

lgc (afp, efe)