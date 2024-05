“Nos toca a los aymaras, el k’ara que se vaya”: Evo insiste en que el Vice conspira contra Arce

El vicepresidente David Choquehuanca, el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, en un acto del MAS. ARCHIVO/EFE

Fuente: https://correodelsur.com

El expresidente Evo Morales volvió este domingo a atacar al vicepresidente David Choquehuanca y lo acusó de “serrucharle” el piso al presidente Luis Arce “permanentemente” a fin de hacerse con el poder. Según el jefe del MAS, no solo hay “división” en el ala ‘arcista’ del MAS en la Asamblea, sino en el propio Gobierno.

“La división al interior del gobierno de Lucho y David, los cuoteos de pegas a familiares, las declaraciones contradictorias entre ministros, viceministros con el propio presidente, no le hacen bien al país, crean incertidumbre. El pueblo no espera un gobierno dividido, contradictorio, con un vicepresidente que serrucha todo el tiempo a su presidente y no aporta en nada”, escribió el jefe del MAS sus redes sociales.

Más temprano, el exmandatario, en su programa de los domingos, tras difundir una reciente entrevista del exviceministro Freddy Bobaryn con ‘No Mentirás’, en el que este afirma que la solución a la crisis del MAS es postular a la presidencia a una tercera alternativa en las elecciones de 2025, como Choquehuanca o Andrónico Rodríguez, acusó al vicepresidente de ser el primero en buscar “atacar” a Arce para hacerse con el poder.

«Esa grabación de Bobaryn no es ninguna novedad. Tampoco es la primera vez. Información oficial de algunos hermanos dirigentes indígenas que están con David o que están dentro el arcismo: ‘Por lo menos, los aymaras tendremos un añito (a Choquehuanca) de presidente. Nos toca a nosotros, los aymaras. El k’ara que se vaya. Textual, (es lo que se dice) en la reuniones. Sin Lucho, por supuesto”, afirmó Morales.

Agregó que “hay hay una pugna, pelea permanente” en el Gobierno, y puso como ejemplo las supuestas pugnas entre los ministros Eduardo Del Castillo e Iván Lima, que buscan acumular un mayor “poder político”, segun el exmadantario.

A ello se suma el “desbande total” que hay en la Asamblea, en el bloque de los arcistas, con acusaciones de corrupción, cuestiones familiares entre Jerges Mercado y el actual presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, sostuvo Morales, luego de que saliera a la luz esta semana que la autoridad legislativa viene siendo investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

“¿Será por una cuestión de pegas, de cargos o tal vez por una cuestión de poder político?”, se preguntó el expresidente.

En esa línea, volvió a atacar a Choquehuanca a quién acusó de no tener una agenda legislativa. “Cómo es posible que el vicepresidente de la Asamblea Plurinacional, presidente nato de la Asamblea, no tenga una agenda legislativa. Ya son más de tres años y medio de gestión. Cómo es posible que el presidente nato no ponga orden dentro de la Asamblea”, criticó.

Agregó que la Asamblea se encuentra “sin rumbo” y que en el arcismo están “todos contra todos”.

“Las leyes que se aprueban nuevamente con maletines, con plata. Dividen a la bancada de la derecha con plata, dando cargos, pegas”, señaló.

“Peleas dentro del gabinete, peleas en la Asamblea y, de paso, el vicepresidente conspirando”, concluyó el exmandatario para sostener su tesis de que hay divisón en el Gobierno y el arcismo.