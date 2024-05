Nueva denuncia de ciberestafa con supuesto envío de dinero y joyas en paquete

La víctima no aceptó y para demostrarle que hablaba en serio, su pareja le dijo que le enviaría un paquete con un anillo de compromiso y otros regalos, pero ella debía pagar un cargo para recibir dicho paquete.

«Yo pagué con tranquilidad, pero pensé que me iban a entregar rápido el paquete, después me mostraron un video los coreanos, en el que verificaban el paquete y encontraban mucho más dinero del que él me había dicho que me había enviado» señaló la víctima.