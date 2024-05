Opositores dicen que el MAS quebró el país y no tiene posibilidad de ofrecer una solución

Las diferentes corrientes coinciden en que el gobierno de Luis Arce fracasó en la política económica ofrecida desde el inicio de su gestión

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Representantes de la oposición se reunieron el pasado fin de semana en Santa Cruz para hacer un análisis de la coyuntura nacional y plantear una estrategia que permita convocar a la unidad y formular propuestas que permitan vislumbrar una salida a la crisis económica, social y política que atraviesa el país y la cual no parece tener una solución en el corto y mediano plazo.

Asimismo, la nueva oposición conformada por el sector ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS) se reunió en Cochabamba para definir acciones contra la supuesta intención de proscribir a ese partido y evitar que su líder, Evo Morales Ayma, sea candidato presidencial; pero, en dicha reunión no faltó la crítica al gobierno de Luis Arce por no tener una política clara para otorgar soluciones a la población.

Además, el ampliado del Pacto de Unidad afín a Morales prohibió a sus asambleístas aprobar los créditos enviados por el gobierno de Luis Arce a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), porque ello significará el endeudamiento de los bolivianos por décadas; más bien, anunciaron la fiscalización a la ejecución de los créditos aprobados desde el inicio de la gestión actual, aunque esta facultad se ve disminuida por una orden judicial.

El punto siete de su resolución, dispone expresamente, “prohibir, por responsabilidad y compromiso ante la sociedad, que los miembros titulares y suplentes de la Asamblea Plurinacional, no sean cómplices del endeudamiento, la hipoteca y dependencia económica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, con los endeudamientos externos que va a saquear a toda nuestra Bolivia”.

El MAS determinó no aprobar los créditos en la ALP. Foto: APG

En tanto, en la cita efectuada en la capital oriental, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, llamó a todos los opositores a unirse contra el MAS. Representantes de la oposición como Germán Gutiérrez, Amparo Ballivián y otros suscribieron un documento de unidad, de cara a las elecciones generales 2025.

Vicente Cuellar anunció que los asistentes debatieron ampliamente sobre la situación que atraviesa el país y determinaron plasmar las conclusiones en el documento que se socializará con otros frentes opositores para que se unan a la lucha contra el partido oficialista, y así construir una nueva Bolivia, porque la de ahora está quebrada.

“El pueblo boliviano está reclamando en este momento la unidad de todos los actores políticos para trabajar por una nueva Bolivia a partir del 2025, hemos coincidido que el país está quebrado, la economía está quebrada; no hay diésel, no hay gasolina, no hay reservas, no hay divisas, no hay esa mentada diversificación de la estructura productiva del país, no existe esa Bolivia industrializada con sustitución de importaciones”, apuntó”.

Cuéllar hizo hincapié en que los políticos reunidos en Santa Cruz coincidieron en que Bolivia es un país altamente endeudado y sin ninguna posibilidad de diversificar en las condiciones actuales la matriz productiva. “En resumen, el MAS ha quebrado al país, ha quebrado la economía, el MAS no tiene nada más que ofrecer a los bolivianos; por lo tanto, llamamos a todos los sectores para construir una nueva Bolivia con oportunidades para todos”, enfatizó.

En el otro frente opositor, el diputado ‘evista’ Gualberto Arispe aseveró que, por un sentido de responsabilidad con el país, no se pueden aprobar más créditos que afecten la economía nacional y solo beneficien a los funcionarios públicos; determinación respaldada por el jefe de bancada en el Senado, Hilarión Mamani, quien afirmó que hasta el momento se aprobaron 31 proyectos de préstamos, de los cuales ninguno fue publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Quien también se pronunció sobre la situación del país fue Jorge ‘Tuto’ Quiroga que expresó su preocupación por la situación económica de la nación. “Bolivia se hunde en crisis profunda, no hay dólares, saquearon gas, Masistas pelean todos conta todos, el Congreso no funciona y no hay judiciales. Evo acusa a Arce, quien acusa a Andrónico, quien acusa a Choquehuanca, quien peleaba con Evo y ahora con Arce. 2025 se van todos”, puntualizó.

En tanto, el gobierno denuncia un boicot contra la economía nacional por el sector ‘evista’, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) al no aprobar los créditos que se encuentran estancados en las cámaras de Diputados y Senadores por ‘decisiones de orden político’. El total sobrepasa los 633 millones de dólares, según el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

“El país necesita el compromiso y trabajo de las bolivianas y los bolivianos para seguir creciendo, sin embargo, debido a decisiones políticas, ocho créditos externos se encuentran paralizados en su tratamiento”, detalló.