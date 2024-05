Ormachea: la Fiscalía ordena aprehender a 4 diputados del MAS por no declarar en caso de agresión

Un día después de la agresión sufrida el 23 de febrero, en una sesión bochornosa en la Cámara de Diputados, Ormachea formalizó la denuncia en contra de sus colegas del ala arcista Sarah Crespo Arze, Gloria Callisaya Rodríguez, Delfor Burgos Aguirre y Deisy Choque Arnez.

El diputado José Manuel Ormachea (CC) muestra la orden de aprehensión. Foto: BD

Fuente: Brújula Digital

El diputado José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), informó este miércoles que la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de cuatro asambleístas del MAS, contra quienes él inició un proceso por una agresión que sufrió el 23 de febrero. Acotó que los asambleístas no asistieron a emitir su declaración informativa.

“Hay una petición de mandamiento de aprehensión justamente porque no se ha presentado a declarar la diputada Gloria Callizaya, el día de ayer, ante la justicia. Oficialmente, hay una solicitud de orden de aprehensión mediante la Fiscalía, mediante el Ministerio Público”, afirmó cuando mostraba el documento expedido por el Ministerio Público.

“Por obstaculizar la justicia, por no prestarse a declarar el día de ayer la diputada Callizaya y también el diputado Delfor Burgos y las diputadas Sarah Crespo y Deisy Choque, porque todos tenían conocimiento de que debían presentarse a declarar ante la Justicia, y ninguno de ellos se ha presentado a declarar. Por tanto, el mandamiento de apremio es contra Callizaya, Burgos, y otros”, acotó Ormachea.

Ante informes en sentido de que las declaraciones informativas de los cuatro diputados arcistas fueron suspendidas, el legislador opositor dijo que esto no es posible, ya que hubo una orden de aprehensión anterior.

“Pedimos que no se obstaculice la justicia, lo correcto debería ser que sean aprehendidos y que se presten a declarar ante la justicia, y si no, que tengan detención preventiva, justamente por obstaculizarla, y obviamente pedimos a la fiscalía departamental que tenga la celeridad que corresponde en este caso, donde hay diputados, no solo mi persona, sino otros diputados que han sido dañados físicamente en esa sesión bochornosa”, afirmó Ormachea.

El 23 de febrero, la Cámara de Diputados sesionó para tratar siete proyectos de ley de créditos externos y dos referidos a la “autoprórroga” del mandato de magistrados. La sesión, que se extendió hasta la madrugada del 24 de febrero, fue bochornosa debido a que hubo insultos, forcejeos y golpes.

El problema se generó debido a que los diputados del MAS del ala arcista rechazaron tratar primero los dos proyectos referidos al mandato de los magistrados, exigencia del bloque evista y opositores, y además porque algunos legisladores de la oposición intentaron tomar la testera del hemiciclo.

Tras la acusación, Callizaya negó que haya agredido a Ormachea e indicó que iba a asumir su defensa. (BD/JJC)