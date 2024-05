Oruro: Denuncian que mineros de La Salvada agreden a comunarios de Totoral Chico y avasallan terrenos

Mujeres y personas de la tercera edad de la comunidad Totoral Chico del ayllu Acre Antequera, del departamento de Oruro, fueron nuevamente agredidos el lunes por los trabajadores mineros de La Salvada, quienes además avasallaron terrenos destinados al pastoreo y la agricultura.

Mariluz Ventura, una de las afectadas, en contacto con la ANF, contó que un grupo de al menos 400 mineros, entre varones y mujeres, ingresaron sin permiso a los terrenos que son de propiedad de sus padres. Su madre de 64 años de edad que estaba pastoreando a su rebaño de ovejas y vacas fue agredida.

“Como de costumbre, mi mamá salió y llevó a pastar a sus ovejas y en ese sector se encontraban los mineros con sus esposas, habían hecho como una cadena de seguridad y no le dejaron pasar. Hicieron reventar petardos y soltaron a los perros para amedrentar a las ovejas, a mi mamá la empujaron. Han hecho lo que han querido y mi mamá tuvo que volver”, denunció.

En abril, un grupo de comunarios del lugar llegaron hasta la ciudad de La Paz para denunciar que fueron agredidos por los mineros del sindicato Avicaya (Empresa La Salvada S.C.), durante la vigilia que instalaron en rechazo a las actividades mineras.

La mujer dijo que el hecho se registró al mediodía cuando sus padres de la tercera edad se encontraban solos. Tras llegar de la ciudad de Oruro ella y su hermana, Rosmeri Ventura, se trasladaron hasta el sector avasallado para conocer si los mineros contaban con la autorización para operar.

“Nosotros hemos llegado y nos hemos trasladado hasta el sector donde estaban los trabajadores, cuando intentamos pasar a esos predios no nos dejaron porque supuestamente eran terrenos privados y les habían dado la autorización para explotar. En ese momento las mujeres nos empujaron a mí a mi hermana que estaban con sus hijitos”, añadió.

La hija de los afectados afirmó que los comunarios de Totoral Chico cuentan con los documentos de los terrenos comunitarios que les entregó el Gobierno, de forma interna y en consenso se dividieron esos predios y son destinados para la agricultura y pastoreo.

A la vez, dijo que, tras las agresiones, llegó el representante defensorial de Oruro y una patrulla de la Policía, pero no realizaron ninguna acción para el desalojo de los mineros ni se refirieron sobre las agresiones que sufrió su madre.

“Después de todo eso, el defensor del pueblo de Oruro llegó a las cinco de la tarde y no ha hecho nada. Solo ha entrado al lugar y nos ha preguntado hasta dónde eran los terrenos de mis papas y no pidió a los mineros que desalojen. Lamentablemente no hemos tenido ayuda de la defensoría”, explicó.

En los videos que pudieron grabar las víctimas, se observa el ingreso de maquinaria pesada al sector, entre volquetas, tractores, retroexcavadoras y otros. Los mineros ya se encuentran operando en ese sector.

En otra grabación se ve la cantidad de personas que se encuentran en la pampa impidiendo el ingreso del rebaño de ovejas. Ante el reclamo de las afectadas, uno de los mineros le dice que cuentan con los documentos de autorización y si quieren pueden denunciarlos.

“Ustedes son dueños de este lugar ¿nove? con don Hugo ya hemos hablado esta mañana. Yo voy a presentar mis papeles, voy a poner mi denuncia y ahí vamos a arreglar, eso es lo más correcto. Hagan la denuncia, si es que ustedes tienen los papeles”, señaló el minero.

Cuestionan parcialización de la Defensoría

Por otra parte, la abogada de los afectados, Beatriz Bautista, contó que el miércoles se llevó a cabo una reunión entre el representante defensorial de Oruro, las víctimas y dirigentes mineros, donde los pobladores nuevamente fueron agredidos por las esposas de los trabajadores.

“Lamentablemente no se ha llegado a una solución, al contrario, se permitió que los mineros agredan a las personas de la tercera edad y los mineros ahora ingresaron con más fuerza a mover la tierra. Nosotros cuestionamos la parcialización por parte de la Defensoría del Pueblo”, manifestó.

Advirtió que seguirán denunciando esos atropellos y activarán las acciones legales para proteger los derechos de los comunarios, no descartó con acudir a instancias internacionales para demandar al Estado por la falta de atención.

